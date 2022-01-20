央北房價過爆炸提升期　在地房仲：「緩漲難跌」正好入手

▲央北重劃區以捷運小碧潭站為起點，待十四張重劃區發展完成，將串連為捷運大坪林商圈。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

央北重劃區以捷運小碧潭站為起點，待十四張重劃區發展完成，將串連為捷運大坪林商圈，形成大新店人口最多、機能最完善之商圈。央北在2018年開發初期以4字頭「波爾多」為代表，創熱銷紀錄。短短4年，均價來到每坪60萬元以上，更有建案喊破80萬元，漲幅達3成以上。

東森房屋新店中興加盟店長鍾騰崙表示，重劃區以預售個案為主，而去年市場是近6年來最熱，以店內來說，1年成交達18件預售案，以2房含車位、約35至36坪，3房房含車位約46到48坪案件為主力，成交總價多落在2200至2800萬元間，單價則約在60到70萬元間。

鍾騰崙表示，重劃區內除在地地主戶外，多為具備剛性需求之年輕外來自住客，因與同屬新北第一環的副都心相比，央北不僅總價較低且屬新店傳統文教區，環境相對單純，交通也便捷，1分鐘路程即達環快與二高，無論跨縣市或至台北市區工作皆具吸引力。

▲央北新案向上推漲的同時，也強勁帶動周遭中古屋行情。（圖／業者提供）

鍾騰崙表示， 央北新案向上推漲的同時，也強勁帶動周遭中古屋行情，指標社區如「湯泉」與「美河市」，單價便從40萬元出頭、逐漸站穩5字頭。附近中古透天產品，集中於與重劃區一街之隔的中央新村，成交總價落在7000萬至8000萬元間；中古套房產品及電梯大樓，目前行情落在每坪50至60萬間。鄰近中古公寓單價，則在每坪38至40萬元左右。

關於未來商圈發展，鍾騰崙分析，近年央北週遭利多頻出，從環狀捷運通車到Ikea、京站時尚廣場進駐，加以大環境熱錢及通膨影響，使得房價持續追高，然而當前除規劃中之十四張重劃區及捷運聯開案等外，短時間內並無更多建設題材可延續熱潮，因此央北房價可以說已過爆炸提升期，正式進入高原期緩漲難跌。

▼東森房屋新店中興加盟店長鍾騰崙。（圖／業者提供）