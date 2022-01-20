快訊／帛琉泡泡再評估、疫苗護照規範今公布　陳時中14:00說明

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/20）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。和我國有旅遊泡泡進行中的帛琉近期爆發疫情，指揮中心預計今日下午與帛琉視訊討論疫情與檢疫規範；另國內版疫苗護照相關規定預計20日對外宣布，相關內容預期記者會中說明。

新冠病毒肆虐全球，一直以來疫情安穩的帛琉也難逃。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前瞭解帛琉累積167例個案，其中有139例屬於旅行相關境外移入。指揮中心也已經敲定，明天下午與帛琉視訊討論，先瞭解當地疫情狀況，再進一步評估旅遊泡泡相關檢疫措施調整。

長期協助帛琉醫療的新光醫院也指出，目前已經召開2場遠距醫療視訊會議，已組防疫醫療團，預計1/22出發。另外，外交部也協助捐贈本次物資，包含福爾威創快篩試劑一萬劑、亞培Panbio快篩試劑五百劑、一般外科口罩成人6萬片、兒童口罩1萬片；新光醫院預計捐贈N95口罩1500片、ID Now 快速PCR試劑150劑、血氧機65台等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市長柯文哲打算推動「疫苗護照」，陳時中日前表示，國內版疫苗數位證明（俗稱疫苗護照）政策預計20日宣布，21日開放民眾申請。

陳時中說明，台灣使用的疫苗數位證明是比照歐盟規格，必須符合單次使用、自行攜帶、資料不可留存等原則，才能被承認使用；至於北市欲推動的疫苗護照，會以最少資料暴露，滿足北市需求。