唐吉訶德二店今開幕！必買懶人包一次看　限量帆布袋滿額送

▲唐吉訶德二號店今天上午10點正式開幕。（圖／記者張毓容攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

唐吉軻德（DON DON DONKI）二號店今天（20日）上午10點正式開幕，不僅有許多二號店獨賣商品亮相外，缺貨許久的麝香葡萄果凍也會再度上市。不過店內商品眾多，《東森新媒體ETtoday》整理出必買商品，可以在排隊進場時就先鎖定好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本知名雜貨零售連鎖店唐吉軻德，全新二店「DON DON DONKI忠孝新生店」座落於有台灣秋葉原之稱的忠孝新生商圈，位於「希望廣場」地下一樓，全店佔地達465坪，與一號店不相上下，但一整層展開的店鋪，逛起來更輕鬆，商品區域也更一目瞭然，而營業時間同樣是24小時，隨時都來逛可以。

DON DON DONKI忠孝新生店歡慶開幕，推出許多獨家折扣商品，像是肌美精3D面膜組、ALLIE明星防曬限量組下殺3.5折，3條只要799元；正負零±0摺疊式吹風機千元有找。

零食則是有獨家樂天小熊餅環保袋組，5種圖樣購物袋內含巧克力、草莓口味餅乾，限量特價299元。而去年最受歡迎的麝香葡萄、熊本草莓當然也沒缺席，日本知名長野縣麝香葡萄一串特價899元，除了熊紅草莓外，這次也同步推出佐賀縣白草莓，喜歡的消費者千萬不可錯過。

另外，唐吉軻德（DON DON DONKI）忠孝新生店開幕慶，只要來店消費單筆滿3000元，即可獲得印有DONPEN的限量帆布袋乙個，數量有限，贈完為止，1月31日前還有多款開幕限定超殺優惠商品等消費者來挖寶。

【唐吉訶德DON DON DONKI 忠孝新生店】

開幕日：2022年1月20日（四）上午10點

店址：台北市中正區八德路一段55號 地下1樓

營業時間：24小時