現在只能減災！台大醫提「強化二級3措施」　這波觀察兩個關鍵指標





▲桃園機場群聚感染持續延燒，市府環保局稽查人員在校園內進行清消作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土Omicron疫情拉警報，病例從桃機一直擴散到社區。傳出如果疫情持續升溫，學測後可能有二級加強版防疫規定，台大感染科名醫黃立民表示，現在疫情已經很難擋下，應該以減災為目標，不急著升三級。如果要加強防疫措施，建議可以從三方面著手，如空調措施檢討、聚會人數限制等，至於是否渡過這波疫情，要看兩大指標，如果能撐到過完農曆年就算渡過。

從桃機爆發疫情以來，相關本土個案已經超過120人，現在疫情重點轉移至中壢聯邦銀、西堤餐廳，另有新竹一家四口染疫，聚餐友人也確診，是否與銀行群聚相關，還需等待釐清。此外，桃園還出現感染源不明菜販、亞東護理師母子確診，沒有負責專責病房，又感染與桃機群聚不同的Omicron，案情持續複雜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據平面媒體引述官員透露，指揮中心為了配合學測，才宣布二級警戒維持到24日，若疫情持續擴散，學測後可能會訂出加強版防疫規定。

台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，現在流行Omicron幾乎是擋不下來，只能以減災為目標，升三級或許對疫情控制有效，但也可能危急國家經濟與社會運作，加上現在重症不多，醫療量能也夠，並不急著升三級。

至於加強版二級，黃立民認為，民眾口罩配戴要求已經強化，聚會敬酒等措施也都限制，現在要加強還有三方面可以著手，包含公共場所如餐廳等空調設備改善、民眾勤洗手、以及人員聚會的人數限制要求。

黃立民指出，現在重點是要把減災，疫情控制到撐完農曆年，「只要過完年就沒事」。而判斷指標方面，黃立民說，Omicron傳播力強，病例大增是可以預期，重點是看醫院沒有崩潰，醫療量能有維持住，重症與死亡情況也沒有加劇，就算渡過這一波。

春節後則可考慮與病毒共存，黃立民說，如果屆時國內60歲以上民眾過去三個月打過第二劑或者第三劑的比例超過8成，代表已經做好準備。

▲案18060確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

