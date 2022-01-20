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這4星座情人「毛多超難搞」！機車天蠍只排第3　你身邊就是嗎

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你的另一半也上榜「難搞又多毛」的星座嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／亞提米斯

開始談戀愛後就要面對怎麼相處比較好的問題，有些星座的人在生活小細節方面會有比較多特別的要求，或是對生活上的規矩、生活習慣很重視，會希望感情方面的另一半也能夠聽話遵從、並且跟著自己這樣做，但這也就容易成為愛情方面的相處障礙，也容易成為吵架的主因。哪些星座的人是屬於這種「要求比較多」的類型呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和月亮星座

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第4名：金牛座

最主要還是比較難過金錢這一關，金牛座對於錢和物質的看法有著自己的堅持，兩個人談戀愛在一起之後也會希望另一半能夠接受這樣的看法，當情人的花錢方式和對待生活物質方面的做法跟金牛座不同的時候，金牛座就會很堅持自己的想法。

金牛座的想法往往都是根深柢固沒有人能夠撼動，講到「錢」這方面金牛座當然是專家，可是也因為談錢總是傷感情，雖然金牛座往往都是立意良善，不過由於講話太過強硬，總是不好入耳（也就是很難聽啦），這也就成為引爆情侶間戰火的因素之一。

第3名：天蠍座

向來神秘的天蠍座也是屬於規矩很多的，跟天蠍座交往過的人都知道這是一個規矩很多、也很愛管情人的一個星座，很多規矩還會因人設事，所以很多跟天蠍座交往過的人都會覺得天蠍座就是難搞又機車，又愛雞蛋裡挑骨頭。

很多天蠍座還蠻喜歡管人的，特別是管情人，他們會覺得如果抓不住情人的話會很沒有安全感，這跟天蠍座天生的多疑性格有關係，往往不少天蠍座的不安來自於自己總是從負面看人性，當然這個社會本來就不是樣樣都正面，但是這也使得另一半與天蠍情人的戀愛相處有點痛苦。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲和天蠍交往過的都知道，他們很愛雞蛋裡挑骨頭。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

第2名：水瓶座

水瓶座看起來通常都很正常，交往後往往他們很多生活習慣都不怎麼正常。也只能說水瓶座的人想法就是比較特別，他們會有自己的一套邏輯，也不會因為跟你交往了就會有所改善，他們也是內在很堅持的一類人，因而也不那麼容易改變。

說穿了水瓶座就是對他們自己的一些生活習慣有著莫名的自信和擇善固執的思考，水瓶座通常覺得就算是交往了他們還是會做自己，但這樣的做自己就容易跟另一半有些磨擦，總之很多水瓶座是講不聽的，與其想改變他們，不如找出一個雙方都能接受的平衡點。

第1名：處女座

處女座是典型意見很多的一類人，他們天生就是對很多小事情很容易有很多的意見，不少處女座對於「小事」有著令人摸不著頭緒的堅持，像是對於桌子上不可以有灰塵、看書不可以折到任何一頁、還有衛生紙一定要買哪一牌之類的事非常有自己的看法。

這樣獨到的看法總是一開始會讓很多跟處女座交往的人覺得很驚訝，處女座並不會強勢要求情人一定要照自己的看法和想法去做，不過很多處女座會一直在同一件事上拼命的去向情人推銷、講解自己的想法也希望對方能夠認同理解實行，也就成了起爭吵的源頭。

本文經授權轉自：亞提米斯《規矩多多相處難的星座情人排行榜

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