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張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

【獨家】【戲約停擺當老闆】坦認有好感對象　張立昂不拍戲改賣三明治

▲張立昂去年底開越法三明治店，跨足餐飲界。

圖文／鏡週刊

張立昂去年被爆劈腿等花邊新聞，一度沉寂，加上一整年沒拍戲，不免讓人聯想他是否因緋聞重創，決定退居幕後？其實他去年底當起了老闆，投資近百萬元和朋友開餐廳，目前仍在試營運中，他說：「隨著年紀增長，對美食品味有提高，順利的話，希望今年可以開放加盟。」

【獨家】【戲約停擺當老闆】坦認有好感對象　張立昂不拍戲改賣三明治

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▲張立昂的三明治店，門面頗有網美風格。

去年張立昂因疫情關係，打亂演藝工作腳步，有些不務正業，除了擔任新戲《我的野蠻女友》製作人之外，還傳出投資比特幣的美元帳戶被駭客入侵，所有資金都被轉移清空，損失高達500萬元。但他顯然雞蛋不想放在同一個籃子中，去年底再度撒錢開越法三明治店，除了花時間了解經營模式，學看報表了解營收損益，也必須傷腦筋思考宣傳模式，朝投資經營者的方向努力。

　

開三明治店　不怕疫情

疫情期間開店，張立昂可說勇氣可嘉，但他反而不這麼認為，他說，因為該品牌有其他分店，且內用雖減半，疫情期間外送業績反而有漲幅，而三明治的價位親民，也不會因景氣浮動受影響，而開店地點刻意不選百貨美食街，反而在上班族活躍的商業區，也是因為希望能夠自主營業時間以及提供日常美食。

【獨家】【戲約停擺當老闆】坦認有好感對象　張立昂不拍戲改賣三明治

▲Le Banh Mi越法三明治不走傳統路線，較偏美式風格。（張立昂提供）

張立昂說，Le Banh Mi有別於傳統的越式三明治，除了「體型」加長為8吋，以自製蛋黃醬取代人造油，生辣椒改成墨西哥辣椒，大量新鮮生菜提升健康與口感。目前試營運上軌道後，也會開始思考開發新產品與新口味，增加消費者的新鮮感。

　

有感情對象　不想高調

【獨家】【戲約停擺當老闆】坦認有好感對象　張立昂不拍戲改賣三明治

▲張立昂前年8月曾圓夢開唱，歌迷反應不錯，可惜緋聞影響發片計畫。（楊兆元攝）

13歲就到紐西蘭念書，張立昂早學會簡單的料理，只是他因為當時的學生身分，習慣速成，填飽肚子即可，例如煎牛排、炒義大利麵，以及各種蛋料理，營養美味。被問到會否為心愛的人做菜，他笑說：「當然會啊，而且我走穩紮穩打路線，會拿出來的料理，一定很有把握。」

【獨家】【戲約停擺當老闆】坦認有好感對象　張立昂不拍戲改賣三明治

▲張立昂（右）曾被拍到和車模凱倫（左）出遊，當時經紀人說是朋友關係。

只是現階段沒有對象可做菜表愛，事實上去年中張立昂遭網友爆料，直指他的性癖好還懷疑他劈腿，一度鬧得沸沸揚揚。但3週後，這名女網友又以手寫信道歉，表示自己受到其他網友煽動才誤入歧途，找上媒體投訴。被問到此刻的感情狀態，張立昂透露，目前有互有好感的對象，但希望感情的部分能保有隱私，也不想影響到戲劇工作，盡量保持低調。

服裝提供：Lacoste


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