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歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

金鐘歌仔戲明星葉青（右）與呂姓粉絲（左）共同生活多年後鬧翻，2人對簿公堂，互控對方欠錢不還。圖為2人在疫情前赴日本北海道旅行。（讀者提供）

▲金鐘歌仔戲明星葉青（右）與呂姓粉絲（左）共同生活多年後鬧翻，2人對簿公堂，互控對方欠錢不還。圖為2人在疫情前赴日本北海道旅行。（圖／讀者提供）

圖、文／鏡週刊

曾奪下3座金鐘獎的資深歌仔戲明星葉青，淡出影藝圈多年，近來與女粉絲爆發財務糾紛而對簿公堂，葉青指控呂姓粉絲未付房租又霸屋不還，提告追討百餘萬元；呂姓粉絲則說自己與葉青共同生活多年，還出錢出力替她打理生活上的大小事，也曾借錢給葉繳房貸，連2人出國旅遊的費用也是她買單，反控葉青與女兒欠她逾600萬元沒還，雙方各執一詞，台北地院近日將開庭審理。

去年11月4日，警方接獲報案指稱，葉青位於台北市敦化北路的一處房產遭人占用，警方到場後，見呂女進入葉青家的主臥室拿東西，一位自稱是葉青姪子的男子表示，葉青出國，呂女是房客，自己受葉青委託要向呂收回房子，警方要呂女出示租約，呂則向警方表示，是葉青請她住進去，目前葉已沒住在此，她也跟著搬走了，沒有租約的問題。

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葉青傳簡訊給呂姓粉絲的父親，說明債務處理方式。（讀者提供）

遭葉青提告的這名呂姓女粉絲，小葉青20歲，雙方因緣際會從粉絲成為密友，自2012年起就經常在葉家過夜，後來更長住於此。葉青指自己曾在2016年請呂搬走遭拒，2018年雙方因故爭吵，驚動警方到場處理，她顧及多年情誼僅口頭請呂搬走，但對方不肯，於是在去年11月提告要求呂女搬家，並支付2018年1月至去年11月間的35個月房租，每月租金4萬餘元，共143萬餘元；呂女則反控葉青與女兒欠她逾600萬元，債務相抵後，葉青母女仍應付他逾400萬元並加計利息。

葉青的呂姓粉絲記錄自己替葉青支付的房貸明細。（讀者提供）

現年74歲的葉青是苗栗人，阿姨經營歌仔戲團，母親是歌仔戲小旦，葉青在家中排行第4，2歲時父親過世，後來母親再嫁，又生5個兒子，葉青小時候家中有9個小孩，一起隨著母親跟戲班生活，18歲時隨親戚江青霞到台北，一起參與台語片演出，1969年中視開台開拍電視歌仔戲，身高166公分的她獲選開始反串小生的歌仔戲事業，成為全國知名明星。

淡出演藝圈後，葉青曾試圖經營其他副業，1991年起至蒙古開採女媧石，卻傳出慘賠上億元；2019年4月在宜蘭開設「葉青戲劇館」，不料成了疫情受災戶，遊客斷源，被迫草草收攤。葉青未婚但有女兒，並當了阿嬤，如今卻因與女粉絲鬧翻而對簿公堂，如何善了仍有賴司法審理。

葉青（圖）已息影多年，她投資女媧石等生意後傳出賠上億，目前與女粉絲因債務對簿公堂。（翻攝葉青臉書）

本刊調查，葉青名下的房子位於台北市松山機場附近的敦化北路巷子一樓，權狀約40坪，市值4,000餘萬元，目前已無貸款。知情人士說，呂女曾經長期替葉青付貸款，每月10餘萬元，3年多前葉青一次付清剩下的1,400餘萬元貸款後雙方鬧翻。呂女現在已搬出該房，並於去年底在葉青家同巷子對面約50公尺處，也買下一間4,000餘萬元的房子。


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