小商人睡前再一發！青青「土地權狀房」實況曝光：快25年中古屋

▲網紅青青。（圖／翻攝自青青IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

21歲的網紅青青日前表示，她近1年來入手2300萬新房、453萬元高級跑車，也擔任咖啡店品牌執行長，引起網友討論。沒想到，被網路名人「小商人」點出是在吸金詐騙，兩人也隔空交火了一整天。小商人以青青的PO出限時動態的購屋截圖追查，發現根本是約770萬元的中古屋，並非2300萬元的新房。

小商人與青青大戰一天，不斷喊著要睡卻戰力高漲，18日晚間10時許表示，青青很喜歡在限時動態發出購買2300萬元新房的消息，因此他派人去查，發現該物件不在七期，而在豐原，「關鍵字很簡單，這是她的照片裡的，X原段64X地號，101 211 995平方公尺」，「770萬快25年中古屋，我還以為是2300萬新房。」

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▲青青在限時動態PO出買房證據，小商人派人查出實情。（圖／翻攝青青IG）

小商人說，青青另一張圖片的995平方公尺的土地權狀也位於豐原，她僅持分3162/100000，「地上物建號超多，唯一完全持有的只有06XX-0056地號，101平方公尺也就是30.55坪。只PO（出）995那張，估計是因為看起來比較大，喜歡大的沒關係」，「剩下的等檢舉信過去給局長我們再繼續，X，都快6點了（美國時間），各位晚安。」

網友看完紛紛留言，「這比宏蕾還要精采，凱文哥讚」、「好可怕的輾壓，瑟瑟發抖啊」、「凱文哥你已經把人家小女生的整張臉都打凹了。下手不知輕重，太無情了」、「越級打怪被秒殺」、「小商人出手從沒讓人失望過」、「鼻青臉腫」、「我先買包鹽酥雞配珍奶再找位置坐下」。

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