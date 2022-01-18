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台美混血正妹打2劑還「確診Omicron」　症狀太痛苦：全身都在痛！

▲▼台美混血正妹黃鈺琳（Christina）在美國確診Omicron。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

▲台美混血正妹黃鈺琳（Christina）在美國確診Omicron，雖然已經康復，但神情還是略顯憔悴。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

記者林彥臣／綜合報導

台灣媳婦、美國媽媽歐陽姍（Kim Cassidy）的女兒黃鈺琳（Christina），在YouTube上記錄下自己在美國確診Omicron變異株的過程，並且介紹美國的防疫狀況，即使她已經接種了2劑疫苗，但是症狀還是讓她感到相當痛苦，不僅全身都在痛，連吞嚥都成為困擾。

▲▼台美混血正妹黃鈺琳（Christina）在美國確診Omicron。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

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▲Christina跟弟弟回想，可能是跨年左右的時間點，被一起工作的員工感染。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

Christina的影片指出，她在去年7月1日接種疫苗，在今年1月3日確診 Omicron，她跟弟弟回想，可能在跨年左右的時間點被感染，因為弟弟工作的地方有個員工先說他確診了，後來弟弟的女朋友不但確診，還是第二度感染，唯一沒有被感染的接觸者是女友的室友，因為她有打第3劑。

Christina補充，她不是不打第3劑，而是她要去申請的時候，卻被說還不夠資格打第3劑，反而確診了之後才說，「你有資格了」。

Christina說，她有開 iphone的exposure選項，可以知道有沒有暴露在確診者的足跡，而她在去年12月28日被手機通知，有接觸確診者的風險。

▲▼台美混血正妹黃鈺琳（Christina）在美國確診Omicron。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

▲Christina表示，還好身邊現在所有確診的人都康復了。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

Christina回憶自己的病程，每個人的症狀不太一樣，像她的弟弟跟她男友，症狀就很輕微，她的症狀就比較嚴重，在確診後的第2~3天，頭非常痛、全身都痠痛、吞東西是個困擾、一直流鼻水。

▲▼台美混血正妹黃鈺琳（Christina）在美國確診Omicron。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

▲Christina拍下自己的篩檢結果，從左至右是症狀最嚴重，到康復的過程，藍色的線也由深到淺變化。（圖／翻攝自YouTube／Christina靠右邊走）

Christina表示，雖然人家說Omicron的症狀比較輕微，但是傳播速度非常的快，所以也不太曉得自己是怎麼感染的，但還好所有人都康復了，也慶幸媽媽現在不在美國，而是先回到台灣。

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