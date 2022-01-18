房產女王核彈級銷售實力！短短兩週營收破億

▲Lady Michelle蜜雪兒郡主。（圖／岱瑪金誠提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

【MiiShare101未來網紅大賽】成功吸引數百位參賽者參與，12月22日在華山文創產業園區Legacy舉辦網紅公益大賞，由三金主持人黃子佼與女力網紅CEO Lady Michelle蜜雪兒郡主聯手主持。除了公佈【MiiShare101網紅大賽】最強名單外，主持人黃子佼也頒發特別獎給Lady Michelle蜜雪兒郡主，讚許她培育網紅不遺餘力外，並且親自示範「帶貨型網紅」銷售技巧，在短短兩個月內銷售20戶皇昱建設「根會館HYR CLUB系列－AI.4.0智能電動宅」，創造破億萬營收，激勵所有參賽者，達到帶頭示範的效果。

Lady Michelle蜜雪兒郡主核彈級銷售實力！

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【MiiShare101未來網紅大賽】發起人Lady Michelle蜜雪兒郡主不是參賽者，但受到心中滿滿的使命感驅使，她決定帶頭做出示範，讓每個網紅都能更勇於接受未來的挑戰。她進一步說明，坐而言不如起而行，因為自己就是「MiiShare101」一零一當中的那個帶頭的一，不如自己直接跳下來為「帶貨型網紅」做示範，銷售昱建設AI.4.0智能電動宅，事實證明，只要肯行動、有方法，在短短兩個月內，也能創造將近兩億多的營收。

如何能在短期內創造如此佳績？Lady Michelle蜜雪兒郡主不吝惜分享心法，首先，必須突破銷售心理障礙，化不可能為可能；第二、必須深入研究商品特色，包括競品分析、市場區隔定位等等；第三、找對目標族群，尋找可能會喜歡這個產品的人，最後再透過對方能接受的語言，讓心動變成行動。

「帶貨型網紅」正夯！銷售女王蜜雪兒郡主的網紅孵育計畫

本身是企業家，女性CEO、也是創業者的Lady Michelle蜜雪兒郡主分析，不管你是屬於生活型、知識型、綜藝型的網紅，或者本身特別鑽研某些領域如電競、運動或是旅遊等特殊專長的網紅，企業界最終的期盼，都要「帶貨」的能力。期望網紅們除了幫助企業品牌帶來曝光，也有帶來提升營業額的帶貨實力。

她進一步分析，帶貨型網紅需具備「熱情」以及樂於「分享」的信念，並且必須突破保守的心態，不要去擔心「帶貨是不是會破壞形象、賣不好怎麼辦」這類問題，而是該正向思考「我該怎麼樣精進？」打開視野，參考其他成功者的成功經驗，並且反覆訓練自己銷售的能力、研究商品的能力，以及經營粉絲、朋友的能力。

Lady Michelle蜜雪兒郡主也特別成立「台灣良品好物完銷平台」，並且以創造四個一百為目標：每年號召一百個網紅做公益、參賽者目標邁向破百萬流量、網紅年收入破百萬、網紅幫品牌創造百萬業績。期許台灣的網紅公益事業，在世界發光發熱。

歷時兩個月的【MiiShare101未來網紅大賽】順利落幕，Lady Michelle蜜雪兒郡主特別強調，比賽結束並不代表任務結束，2022年將安排網紅們至企業參訪，與企業進行論壇交流，深入了解產業界真正需求，建立網紅與企業各界交流的平台，創造新的商業模式。此外，也將持續投身公益活動，讓「愛分享」的善念在社會持續循環。