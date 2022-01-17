科教館7樓暫停開放3天！「teamLab未來遊樂園」聲明：確診者未進入

▲士林科教館傳出確診者足跡。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

台北又傳確診足跡！除了天母家樂福緊急閉店清消，還有新案曾去士林科教館7樓，而科教管也宣布今（17）日全面清消，7樓則暫停開放3天，預計1/20週四恢復營運。其中位於該樓層的「teamLab未來遊樂園」表示，經瞭解該名案例並未進入展區，但仍照規定休館3天配合消毒。

士林科教館（國立臺灣科學教育館）接獲有確診足跡出入，並該民眾曾在1月13日參觀7樓，而「teamLab未來遊樂園」沈浸式光影展雖同樣位於7樓，不過據主辦單位了解表示，「經詳細了解，確定（該案）未進入「teamLab未來遊樂園」展區。」

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▲「teamLab未來遊樂園」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

「teamLab未來遊樂園」今日發表聲明表示，由於有媒體使用「teamLab未來遊樂園」展區作為新聞畫面，導致消費者誤會，強調該確診個案並未進入展間，但為了安全與健康，主辦單位也立即配合士林科教館方，進行展區內外大消毒作業。

因此「teamLab未來遊樂園」將在1/17(一)~1/19(三)暫停開放3天，進行消毒清潔，1/20(四)起正常營業。而展出期間，主辦單位也表示會謹守中央防疫規定，服務人員每日測量體溫，並配戴口罩，以及手部酒精消毒；提供75%酒精，讓大家在體驗前後都可以進行手部消毒；同時場內每日定時進行環境消毒，並加強互動設施清潔；而服務人員方面，皆完成二劑疫苗施打。

▲「teamLab未來遊樂園」主辦單位表示，展出期間謹守中央防疫規定。（圖／聯合數位文創提供）