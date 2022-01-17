快訊／擴大預防性停課？　侯友宜曝三步驟「視個案採取更快反應」

記者徐政璿／台北報導

桃園本土疫情延燒，今（17日）有7所學校因有學生曾與確診者接觸，預防性停課一天。針對是否會採取擴大停課措施，新北市長侯友宜上午受訪指出，新北市如果有新個案，馬上立即快篩，然後再做PCR，再來面對到底如何來做預防性停課，這些都是要做好詳細的準備。

▲新北市長侯友宜（圖／記者湯興漢攝）

他強調，必須看個案接觸的範圍，在中央相關規定之下，地方政府也要看疫情擴散程度，採取更快速的反應。

關於新北啟動校園疫苗護照，侯友宜指出，國小12歲以下都沒有疫苗施打，因此非特定的族群如果要進到校園，必須出示小黃卡或是健保卡、快易通來證明，「最重要這個觀念是要保護孩子們，並不是要去限制誰」。

侯友宜表示，目前疫苗護照只會用在校園，其他地方目前並沒有要實施，會不斷的去看疫情變化，還有看哪一個地方是高風險，評估、保護更弱勢的族群，現在最重要的還是校園安全。

新北市教育局表示，新北市近期防疫重點是落實中央防疫管理指引以及本市三級防護健康五原則防疫作為，如校園師生全程戴口罩，使用午餐隔板等措施。

新北市教育局強調，有關學校寒假輔導採實體形式辦理者，務必落實中央、本市相關防疫措施，而教育局將依中央流行疫情指揮中心公布之疫情發展及規定持續滾動修正辦理。