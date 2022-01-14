中部最大天津服飾大街1／19登場　200換400再抽40萬獎品

▲▼天津商圈管委會主委吳永芳說，服飾年貨大街19日登場，民眾拿200元消費券可兌換400元購衣券，還有40萬獎品可抽。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度中部最大的台中市天津服飾商圈年貨大街19日登場，當天市長盧秀燕將出席抽出市價1萬元的純金小老虎，消費者不但拿200元五倍券可換取400元購衣券，買300元就有一張摸彩券，摸彩品總值40萬元，商圈主委吳永芳表示，目前已招募約百家攤商，南北乾貨及各類特色小吃等一應俱全，尤其是數萬件秋冬流行服飾，絕對跳樓大拍賣，讓消費者買到賺到過個好年。

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由台中市政府輔導的天津路服飾商圈將在1月19日至1月30日舉辦第19屆「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，商圈店家在歲末年前安排各項新春優惠折價活動，以及每年都不能錯過的新春紅包。

天津年貨大街19日下午3點登場，市長盧秀燕也會到場，當場抽出1名幸運兒，送出價值1萬元的純金小老虎，另外還準備10萬元新春禮券，民眾拿200元五倍振興券，就可直接兌換400元天津消費券，就是要讓人人都有獎，但考量開幕日是周三上班日，因此商圈管委會將在23日周日加碼發放888個新春「萬得虎紅包」。

商圈主委吳永芳表示，目前已招募約百家攤商，糖果、餅乾、南北乾貨，還有各類特色小吃等一應俱全，市民朋友來採買年貨，還可以順道添購新衣、配件、皮包、皮件等，尤其是秋冬流行正品服飾幾乎單一價，有些甚至只要100元，店家們更是要現金不要貨，全面大出清。

吳永芳說，民眾到商圈會員店家消費每滿300元可獲得摸彩券1張，滿600送2張抽獎券，摸彩品有市價8萬元的GOGORO-viva1台、IPhone13手機2台、商圈5000元購衣券3名及1000元購衣券168名等總價值40萬元，摸彩時間是1月30日下午3點抽出，當天中午12點封箱。

經濟發展局商業科長羅月卿表示，往年天津年貨大街活動都吸引數十萬民眾前來購買，她也提醒拚經濟不能忘了防疫，今年天津年貨大街期間不僅落實實聯制、手部消毒、禁止邊走邊吃，亦不開放試吃，現場也安排社交距離宣導員，嚴格執行容留人數管制並清楚標示容留人數，希望帶給市民一個安全無虞的年貨大街。