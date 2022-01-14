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女大生怨社畜男友「旅遊只想睡」　網一面倒酸：妳出社會就知道

▲▼背包客,旅行,旅遊,出國,地圖（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生抱怨男友出遊不幫找景點，還賴床，網友留言卻一面倒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

情侶相處難免會碰上價值觀、生活習慣的衝突，一名女網友日前在Dcard發文，抱怨她與男友出門旅遊，自己已經全程規劃好行程，但男友卻抱怨上班很累，希望可以睡飽再出玩，讓她生氣說「到底是有多累，還是只是有心沒心問題」，不過貼文一出隨即遭網友一面倒留言。

女網又在Dcard以「男友覺得旅遊，為什麼不能睡晚一點再出門」為題，表示她跟男友一起出門旅遊時，基本上訂飯店、用餐的地方、交通方式都是她一手包辦，男友雖然配合她的一切安排，但她有時候內心會希望，男友可以幫忙找一些景點，不然很多時候都在狀況外。

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除此之外，男友總是說上班很累，沒有時間找那些景點，說她是學生時間比較多，而且就算真的陪她旅遊，男友出門時總是賴床，還說「平時上班很累，已經睡不飽了，放假想要睡飽一點」，讓她不能接受，認為「到底是有多累，還是只是有心沒心問題」，因此想詢問網友建議。

不過貼文一出，網友留言卻一面倒，有人說「旅遊不就是要放鬆身心的，弄到比上班還累，本末倒置了吧」、「等妳出社會，不一定會跟他一樣，但一定能理解他為什麼會這樣」、「我是女的，都覺得上班快累死，休假真的只想在家」、「當社畜後，放假真的只想睡覺，你男友沒有騙你，也沒那精力啦」。

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