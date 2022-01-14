銀行員戴口罩仍染疫！可能傳播途徑曝　醫點名這群人危險要觀察2週

▲桃市環保局清潔大隊13日派員在銀行四周進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃機案相關照服員引爆的中壢聯邦銀行群聚，至今累計15例，包括13行員、1名行員家人以及尾牙餐廳西堤的員工。行員的部分，雖然餘下17人都陰性，但感染科專家、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬強調，「一週內都不能掉以輕心」，因為Omicron潛伏期較短，建議3天後再採一次，若無人復陽，仍需觀察兩週才安全。

指揮中心12日公布新增14例本土個案，創下今年新高。指揮官陳時中表示，染疫照服員曾經於12/30、1/4兩度到銀行辦理業務，承辦人為第一個確診行員案17630，監視器畫面顯示照服員因為洽談時講電話，把口罩移開，被視為病毒傳播主因。

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此外，銀行1/7曾經在西堤辦尾牙，與案17630同桌吃飯的行員也有4人確診，同樓層行員也先後染疫，但仍有2名不同桌且辦公樓層不同者確診。昨晚則再爆出一名在西堤打工的高職生也中鏢，學校緊急停課14天，校園接觸者40人及家人5人送集中檢疫所。

陳時中昨日在記者會上表示，目前銀行群聚案為「重中之重」，情況還有些複雜，要看這幾天的社區監測情況，才能決定疫情的大小。

▲陳時中表示，目前桃園案為「重中之重」，情況還有些複雜。（圖／指揮中心提供）

桃園風波支線在銀行悶燒9天才爆發，且30行員中就有13人確診，陽性率達4成，被問及如何看待此波疫情？是否同桌吃尾牙染疫可能性較高？黃高彬受訪時表示，「都危險」，因為吃尾牙無論用餐與否，同桌者都一定會拿下口罩，有時靠比較近交談，種種作為都會成為破口。

黃高彬仍提到，雖然目前檢驗有17名行員都是陰性，但要考慮病毒有潛伏期，接下來一週都不能掉以輕心，要防堵這波群聚繼續外擴，除了現有的傳播鏈一定要掌握，把家人、接觸者都找出來外，17名行員最好在3天後再驗一次，以免出現復陽情況。

至於居服員在銀行短暫脫口罩，是否是導致疫情傳播的關鍵？黃高彬表示，如果當時銀行剛好很吵，以致她需要用丹田之力大聲講話的話，可能就會讓飛沫噴得比較遠一點。

▲指揮中心重申二級警戒餐飲規定。（圖／指揮中心提供）

黃高彬說，過去研究已顯示，需要雙方都戴口罩，才能達到較佳的保護力。行員可能是在執行業務時不慎遭飛沫噴濺，之後取下口罩用餐時，又不慎沾到附著在口罩上的病毒，或者在手接觸到沾染病毒的口罩後，又去慣性摸鼻子、眼睛，才有可能造成病毒傳播。

今（14）日將迎來入境人數高峰4200人，美國入境航班陽性率高，已有不少醫院專責病房被塞爆。面對新冠疫情內外夾攻，加上又有尾牙染疫事件傳出，被問及尾牙到底還該不該停辦？黃高彬回應，還是遵照指揮中心建議，未用餐時要把口罩戴好，也不要逐桌敬酒，席間有陌生人更要小心。