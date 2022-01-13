AI運算、虛擬實境、沈浸體驗！台中歌劇院TIFA藝術節一次看

▲王連晟的《客廳》結合人工智慧，機器人會掃描觀眾的生物特徵，透過程式演算，為觀眾量身訂做的客廳場景。（圖／黃柏瑜攝影／臺中國家歌劇院提供）



記者林育綾／台北報導

台中國家歌劇院2022國際藝術節（2022 NTT-TIFA），再度引領觀眾體驗「創新科技」與「表演藝術」的結合，將AI運算、3D眼鏡、虛擬實境、互動感應融合在節目中，4月2日至5月29日登場。而面對疫情變化，原規劃的3檔國際節目也將改以獨家實況錄播，在劇場跨國投影！

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▲狠劇場《光年紀事：臺北─哥本哈根》運用4D Box 智慧舞台浮空投影技術。（圖／唐健哲攝影／臺中國家歌劇院提供）

2022 NTT-TIFA展演節目，將數位日常體驗融合到演出之中，包括使用3D眼鏡、透過手機與平板電腦擴充觀眾體驗劇場的感受，在虛實轉換中，讓觀賞的體驗更飽和。其中狠劇場《光年紀事：台北─哥本哈根》，由台灣影像詩人周東彥與丹麥埃爾西諾文化庭院跨國共製，運用4D Box 智慧舞台浮空投影技術，結合劇場、影像、肢體和科技，以豐富奇幻的視覺影像，刻劃台灣、丹麥兩位表演者各自的家庭記憶與深刻生命情感。

▲驫舞劇場《看見你的自由步2.0》以AR科技持續探索不同領域表演者獨有的身體質地。（圖／臺中國家歌劇院提供）



繼2020年驫舞劇場《看見你的自由步》展覽，今年蘇威嘉《自由步》10年編舞計畫邁入第9年，全面升級攝影技術推出《看見你的自由步2.0》，在歌劇院公共空間打造一座「AR櫥窗」，邀請台灣7位舞者、1位演員及1位擊樂家，以AR科技持續探索不同領域表演者獨有的身體質地，觀眾將更能近距離感受極緻且獨特的身體樣貌。



新媒體藝術家王連晟的《客廳》展覽與演出，結合人工智慧、實驗聲響與科技影像，走進凸凸廳，機器人便會掃描觀眾的生物特徵，透過程式演算即時生成為觀眾量身訂做的客廳場景，一窺在人工智慧的發展下，機器人與人類共存的未來樣貌。

▲雲門舞集鄭宗龍全新創作《霞》。（圖／ 李佳曄攝／臺中國家歌劇院提供）



另外雲門舞集藝術總監鄭宗龍與台灣設計團隊攜手合作，全新創作《霞》，特別選用日本音樂家清水靖晃改編的巴赫《無伴奏大提琴組曲》的音樂，聯手美國4座葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲（Marcelo Anez），精準打造悠遠深厚的聲場空間，邂逅心澄則靈的魔幻時刻。

鄭宗龍表示，疫情讓我們跟自己相處的時間變多，或許巴哈的音樂可以像是一道光般照進我們內心，反射出美好霞光。舞者在作品中，會嘗試以畫作勾勒自己的心境，畫作最後將呈現在舞台上，透過交錯的色塊線條與身體動作，喜怒悲欣都將更飽滿立體。

▲動見体《凱吉一歲》特別結合歌劇院小劇場及戶外劇場，打造親子同樂的獨特聲響實驗。（圖／陳藝堂攝影／臺中國家歌劇院提供）



而榮獲第12屆台新藝術獎年度五大作品、受邀國內外各大藝術節演出的《凱吉一歲》，創作靈感來自美國知名作曲家約翰．凱吉（John Cage），由動見体藝術家林桂如、董怡芬及科技藝術家王仲堃，運用生活物件、裝置與肢體表演，觸動「樂器」的各種發聲可能，讓觀眾與表演者一起「玩」音樂。這次《凱吉一歲》特別結合歌劇院小劇場及戶外劇場，打造親子同樂的獨特聲響實驗。

▲《平行視探》藉多重視角打破觀賞習慣。（圖／鄭淳聿攝影／臺中國家歌劇院提供）



中部藝術新秀創作的實驗基地「新藝計畫」，以「影像與劇場」為題，獲選團隊純白舍Dance Lab以肢體動作與即時影像的《平行視探》，藉多重視角打破觀賞習慣，運用隨處可見的紙箱及空間投影，將凸凸廳轉化為生活中的場景，引領觀眾體驗生活中的不同視角。

▲歌劇院駐館藝術家鄭伊里作品《感質》。（圖／小川先生攝影）



歌劇院駐館藝術家鄭伊里，經由觀察辣木樹苗生長過程為創作靈感來源，融合歌劇院建築核心元素：光、空氣、水全新製作《感質》，運用表演者肢體觸碰裝置，現場即時傳遞出電聲音樂，透過多媒體光影設計，打造極具震撼視聽效果的電聲肢體劇場。邱瑗表示，「透過這個作品的撞擊讓我們的感官更加敏銳，感知到人體每個細胞都具有強大生命力。」



國際劇場獨家特映

2022 NTT-TIFA 在劇場獨家實況放映羅伯．勒帕吉《在月球的彼端》與M&B雙人組《大潮》。被譽為劇場魔法師的加拿大編導羅伯．勒帕吉（Robert Lepage），自編自導之20週年重製版《在月球的彼端》，以獨特敘事風格及魔幻的視覺編排，創造目不暇給的舞台場景，藉由一對兄弟的故事，呈現人類追尋宇宙奧秘、面對虛無的歷程。

▲自編自導之20週年重製版《在月球的彼端》，以獨特敘事風格及魔幻的視覺編排，創造目不暇給的舞台場景。（圖／David Leclerc攝影／臺中國家歌劇院提供）

來自法國里昂的科技藝術家組合M&B雙人組，2016年以《Hakanaï》參與白晝之夜演出，驚艷台北觀眾。作品《大潮》以義大利北部異常大潮現象「Acqua Alta」為靈感，結合舞蹈與動態數位影像，創作如夢似幻虛實交錯的劇場作品《墨黑》。另於小劇場展出運用擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）打造的沉浸式單人劇場數位裝置，帶領觀眾透過多重科技體驗，探索現今人與科技微妙的共生關係。



1月14日2022 NTT-TIFA「節目指南」講座，邀請狠劇場藝術總監周東彥及國立台灣大學文學院助理教授汪俊彥為大家解密：藝術家如何運用科技的精妙，創造無限想像的可能。講座及節目，詳情可至台中國家歌劇院官網查詢。