混血女神慢跑被嗆「為什麼只穿胸罩」　美女議員同裝力挺

▲雷理莎慢跑遇騷擾。（圖／翻攝自instagram／frogygirlz）



記者崔子柔／綜合報導

有法國、日本血統的混血美女雷理莎外型亮眼，身為運動好手的她在IG上有超過7萬名粉絲，她日前穿著運動內衣出門慢跑，卻被一名中年男子湊近質問「為什麼穿胸罩」，讓她感到相當不舒服。

雷理莎在IG發文表示，她在美術館跑完步進行收操時，一名中年男子靠近問「為什麼要穿著胸罩運動」，她認為對方並不是好奇才詢問，不過仍禮貌告知她身上穿的是運動內衣。

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沒想到該中年男子堅稱雷理莎穿的就是胸罩，並要求她穿上衣服，雷理莎一聽便收起禮貌態度，強硬要求對方離開，「如果不走就構成性騷擾，我會報警」。

▲▼雷理莎常分享外出跑步的美照。（圖／翻攝自instagram／frogygirlz）



雷理莎呼籲，「如果他們讓你不舒服，請大膽表達或直接走人」，她認為穿著自己喜歡的衣服卻被指點，是那些人帶著有色眼光的人有問題，「你很好，因為你有自信，你知道你要什麼，你值得穿上任何你想穿的衣服，化任何你想化的妝，有著屬於你獨特的外表。請繼續，我愛你，我支持你」。

台北市議員許淑華昨（12）日則在臉書貼出自己身著運動服裝的照片，力挺雷理莎，「身為女子運動協會理事長，我認為去指點女性的運動裝扮是非常不妥的」，許淑華表示，運動服裝的本質就是要穿得舒適、有機能性，不該被批評為暴露，更何況想穿什麼本來就是個人自由，「我們能自信的展現自己，本質上就是該被鼓勵的事情」。