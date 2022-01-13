　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

混血女神慢跑被嗆「為什麼只穿胸罩」　美女議員同裝力挺

▲▼雷理莎。（圖／翻攝自instagram／frogygirlz）

▲雷理莎慢跑遇騷擾。（圖／翻攝自instagram／frogygirlz）

記者崔子柔／綜合報導

有法國、日本血統的混血美女雷理莎外型亮眼，身為運動好手的她在IG上有超過7萬名粉絲，她日前穿著運動內衣出門慢跑，卻被一名中年男子湊近質問「為什麼穿胸罩」，讓她感到相當不舒服。

雷理莎在IG發文表示，她在美術館跑完步進行收操時，一名中年男子靠近問「為什麼要穿著胸罩運動」，她認為對方並不是好奇才詢問，不過仍禮貌告知她身上穿的是運動內衣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到該中年男子堅稱雷理莎穿的就是胸罩，並要求她穿上衣服，雷理莎一聽便收起禮貌態度，強硬要求對方離開，「如果不走就構成性騷擾，我會報警」。

▲▼雷理莎。（圖／翻攝自instagram／frogygirlz）

▲▼雷理莎常分享外出跑步的美照。（圖／翻攝自instagram／frogygirlz）

▲混血女神外出慢跑秀冰塊腹肌！遭中年阿伯質疑「只穿胸罩」搭話騷擾。（圖／翻攝自Facebook／雷理莎）

雷理莎呼籲，「如果他們讓你不舒服，請大膽表達或直接走人」，她認為穿著自己喜歡的衣服卻被指點，是那些人帶著有色眼光的人有問題，「你很好，因為你有自信，你知道你要什麼，你值得穿上任何你想穿的衣服，化任何你想化的妝，有著屬於你獨特的外表。請繼續，我愛你，我支持你」。

台北市議員許淑華昨（12）日則在臉書貼出自己身著運動服裝的照片，力挺雷理莎，「身為女子運動協會理事長，我認為去指點女性的運動裝扮是非常不妥的」，許淑華表示，運動服裝的本質就是要穿得舒適、有機能性，不該被批評為暴露，更何況想穿什麼本來就是個人自由，「我們能自信的展現自己，本質上就是該被鼓勵的事情」。

ET快訊
2女學生到米蘭跨年　被18男包夾脫褲性侵！駭人影片曝光
挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光
銀行員群聚暴增9人　醫：戴口罩就不會傳染的時代已過去
郭雪芙爆雷《華燈3》！　26表情符號曝光兇手
疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退
一夜暴增9確診！　前台大醫見關鍵9天：這就是Omicron

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測公民「時事與生活情境」入題　建議最後複習重點曝光

醫喊「升3級2周」：壯士斷腕！保障大家春節平安

居服員燒出12銀行員確診！桃園6校緊急停課　某國小安置3學童

兒子哭找媽媽拒上學　爸車內挖出「1物」秒讓他進教室

「這個年很難過！該升級就果斷」　醫：政府買大量快篩給民眾

波蘭網紅住台灣8年　90秒影片控訴「這裡不安全」！公開被搶過程

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

混血女神慢跑被嗆「為什麼只穿胸罩」　美女議員同裝力挺

監委通報遭獨子家暴　「他如果超過9點還沒睡，我們就緊張」

一夜暴增9確診！　前台大醫見關鍵9天：這就是Omicron

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

學測公民「時事與生活情境」入題　建議最後複習重點曝光

醫喊「升3級2周」：壯士斷腕！保障大家春節平安

居服員燒出12銀行員確診！桃園6校緊急停課　某國小安置3學童

兒子哭找媽媽拒上學　爸車內挖出「1物」秒讓他進教室

「這個年很難過！該升級就果斷」　醫：政府買大量快篩給民眾

波蘭網紅住台灣8年　90秒影片控訴「這裡不安全」！公開被搶過程

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

混血女神慢跑被嗆「為什麼只穿胸罩」　美女議員同裝力挺

監委通報遭獨子家暴　「他如果超過9點還沒睡，我們就緊張」

一夜暴增9確診！　前台大醫見關鍵9天：這就是Omicron

台股上漲逾30點！指數站回18400關卡　台積電開盤下跌2元

台積電+大立光法說會今登場、力智今掛牌上市　財經HOT 5一次看

全球只有19輛的藍寶堅尼Sian敞篷版將在台現身　身價可望創新高

福來喜補強兄弟最弱捕手　增添最缺右打重砲長程火力

許維恩才結婚2月「變好憔悴」近照曝！網瘋猜：當媽了…她正面給答案

中籤戶可賺近22萬元！力智上市首日漲37％　最高衝上808元

超越游錫堃！蘇貞昌在任1577天　成總統民選後任期最長閣揆

學測公民「時事與生活情境」入題　建議最後複習重點曝光

年前掃除想到就累？三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財　清新迎好年

爆料喬科維奇今遭驅逐　澳媒：準備把「小丑」踢出去

醜萌圓鰭魚擺動圓胖胖身軀　開合嘴邊晃晃腦袋開心高歌

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

聯邦銀12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

美國境外暴增！旅美台人曝真相：沒在怕

女友劈腿　偷跟別人看《月老》

監委通報遭獨子家暴　「他如果超過9點還沒睡，我們就緊張」

一夜暴增9確診！　前台大醫曝關鍵原因

更多熱門

相關新聞

混血女神外出慢跑遭中年阿伯質疑「只穿胸罩」搭話騷擾

混血女神外出慢跑遭中年阿伯質疑「只穿胸罩」搭話騷擾

有「混血路跑女神」封號的女星雷艾美，前陣子參加節目《全明星運動會》第2季，形象陽光、表現亮眼，獲得許多觀眾喜愛。爸爸是法國人，媽媽是日本人的她從小在高雄長大，還有兩個妹妹雷理莎與雷達達都有出眾的外型，其中雷理莎也是路跑好手，經常會在社群網站上分享運動日常，吸引超過7萬人追蹤，怎料近日卻透露穿著運動內衣在外跑步，竟遭到中年男子騷擾的故事，引起熱議。

王陽明自曝常在信義區夜跑

王陽明自曝常在信義區夜跑

火辣路跑女神雷理莎備戰台北馬

火辣路跑女神雷理莎備戰台北馬

雷理莎新戰鞋拼東引連霸　目標年底破半馬PB

雷理莎新戰鞋拼東引連霸　目標年底破半馬PB

軍武安妮愛玩槍！衝東引軍事越野

軍武安妮愛玩槍！衝東引軍事越野

關鍵字：

雷理莎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

聯邦銀12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾親曝「不需找侯佩岑」關鍵原因

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面