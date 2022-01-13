92例境外有34例「來自美國」！旅美台人曝恐怖真相：真的沒在怕

▲美國新冠肺炎周一創下單日新增病例超過138萬例的全球最高紀錄，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日公布92例境外移入，其中美國境外移入新增34名案例，確診數偏高，引發國內針對美國祭出加嚴舉措的討論。對此，一名旅美台人就分享美國近況及返台檢測情形，表示即使Omicron大爆發，日常生活感覺還是沒有太大差別，「或許是美國人真的就沒在怕。」

一名女網友12日在PTT發文指出，她11月底時返台，一周前又回到美國，而針對美國近況及返台檢測情形，她表示，11月底前還沒爆發Omicron的時候，美國基本上就是戴口罩正常生活，和台灣現況差不多，雖美國檢測可直接去停車場的檢測站，但回台灣戳過鼻子後就發現美國真的只是挖鼻孔，「我猜測是怕民眾因為疼痛而更不願受檢，寧可降低準確率讓更多人來篩。」

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▲原PO形容美國的新冠肺炎篩檢像是「挖鼻孔」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

原PO透露，Omicron真的很強，台灣人相較於大部分美國人雖更有防疫觀念，但依舊中標，所幸身邊大部分的案例都是無症狀，最嚴重就是咳嗽，「不知是Omicron真的重症率低，還是3劑疫苗有用」，而對於輕症患者，美國的處理方式就是「叫你在家休息，沒在醫院隔離治療的」。

原PO提到，Omicron大爆發後，美國現在可以居家辦公、上課，「但也許是重症率低，也或許是美國人真的就沒在怕」，日常生活感覺沒有太大的差別，「我入境美國後轉國內線飛那班還滿機，剛從國際線一人用整排9個位子的飛機下來的我都驚呆了。」

對此，原PO坦言，基於Omicron易傳染、輕症無症狀的特性，以及美國篩檢的「溫柔挖鼻孔」，她相信大部分回台結果陽性的旅客，應該並非是想使用醫療資源，「而是真的不知道自己被感染了。」

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