已20萬人申請數位疫苗證明！陳時中曝「國內上路」時間點

▲數位疫苗證明已有20萬人申請。（圖／記者陳嘉恩翻攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部去（2021）年底針對「數位新冠病毒健康證明申請」建置平台，且台灣也加入「歐盟數位新冠證明」系統。中央流行疫情指揮中心公布最新申請數字，共計約20萬人，但國內使用部分，則會等待1922疫苗預約平台重啟後，再接著處理。

陳時中在今疫情記者會公布，截至目前為止，共約20萬人申請數位疫苗證明，但開放國內使用的部分，則須等到資訊系統將1922疫苗預約平台完成後再使用，現在優先將其他事情完成。

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不過陳時中先前也曾說，國內預計會使用在特殊區域，不希望是廣泛用途。

「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國（統計至2021/12/22止）。另外，美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會（IATA）數位新冠證明也能互通，因此我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

指揮中心指出，此數位證明內容屬個人資料保護法定義的敏感性資料，身分確認方式相對繁瑣。本數位證明提供所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者自行下載，初期限持有有效護照者，申請方式以電腦或手機直接上網辦理，網址為：https://dvc.mohw.gov.tw，或在衛福部官網取得連結。