台師大名教授遭控霸凌！　言語暴力、權勢情緒勒索學生

▲台師大先前接獲學生陳情就曾調查夏學理案，但監察院認為不完善，提出糾正案，台師大已重啟調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣師範大學表演藝術所前所長夏學理遭控對學生霸凌，經監察院糾正，台師大特別組成專案小組調查，日前已完成調查報告，送交表藝所教評會議處，未來一旦經校方3級3審再函報教育部確定，最重可能遭到解聘。本刊循線找到數名校友，他們親揭過去遭夏學理言語暴力、情緒勒索及干涉論文的慘痛經歷，希望台師大能為學生主持公道，不要讓不適任教職的夏學理繼續留在學校教書，以免更多學生受害。

本刊調查，夏學理在台師大表演藝術所（下稱表藝所）擔任所長及任教期間，被控言語霸凌、干預學生論文等事件，校方第一次調查不完備，遭監察院糾正，為此，台師大特地組成調查小組再次進行調查，結果日前已經出爐，並送交表藝所教評會議處。

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知情人士透露，調查小組向教評會提出解聘或停聘2年2項程度不同的處分建議，待表藝所教評會做出決定，再經院及校方開會審議，若決議解聘，校方依程序函報教育部確定後，夏即不得在台師大任職；若決議停聘2年，只要期限一過，夏就可恢復原職，繼續在學校教書，也使許多向監察院及學校陳情的校友，擔心未來恐有更多學生受害。

本刊循線找到4名台師大校友，即使事隔多年，他們陳述遭夏學理霸凌的過程，仍感到相當痛苦。有校友表示，曾有某班學生被夏學理關在教室罵了近8個小時，導致他們身心受創，至今仍心有餘悸，但因害怕遭夏報復，始終隱忍，直到今天才敢面對媒體，說出夏學理利用職權及不對等的關係霸凌、限制學生表意自由等情事。

針對遭控對學生職權霸凌而被學校調查一事，夏學理表示，目前尚未收到學校任何調查報告的書面資料，學校僅就監察院糾正內容，篩選出4個題目詢問他，包括否決論文題目、更換符合資格的口委等問題，而就他的認知，這些事都符合法規依據進行。

另有學生指控，被以「非所上活動」為由，收取2年前學期製作的場地費，夏表示，這部分要詢問所辦公室；至於是否由他親自下指示要求辦理，夏則強調，就算是他指示也是按照規定進行。

而被指控關門罵學生8小時，涉及言語霸凌一事，夏學理很無奈地說，現在學生都很精明，怎麼可能乖乖讓老師罵而不反抗，「我要說的是一個邏輯問題，如果這些造謠的事情是真的，那請學生和他的指導老師、班導站出來，拿出證據，為什麼這些年都沒有學生或老師和校方反應呢？」



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