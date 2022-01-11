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第3劑疫苗搶打好難約！　莊人祥證實：1922預約平台預計1／15重啟

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情升溫，指揮中心宣布縮短新冠疫苗第三劑間隔至至少12週，符合資格者增加也跟著出現搶打潮，本周內將重啟1922平台以遏止預約亂象，指揮中心發言人莊人祥今（11）日證實，1922疫苗預約平台預定將於1/15日重啟。

▲▼1/8指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心7日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12週，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)，追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

然而近期就傳出有診所預約電話被打爆、疫苗地圖網站當機、北市預約系統一度癱瘓等狀況，指揮官陳時中近期強調，疫苗數量絕對足夠。

1922疫苗預約平台於第18期預約之後暫停，陳時中當時表示等未來接種高峰再評估重啟，陳時中昨表示，預計本周內重啟1922平台，至於誰可以先接種第三劑疫苗地方衛生局都會做適切安排。莊人祥表示，預定重啟期程是1月15日。

陳時中指出，18日前會分三批把大量疫苗都發下去，基層若沒有足夠疫苗量，可循以前系統跟當地衛生局聯繫。

▲▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

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