小六數學難倒大學生！　「阿宅賣蘋果」鄉民熬夜拼解答

▲鄉民貼出一則小六數學，結果考倒大學生。（圖／翻攝批踢踢，下同）



記者葉國吏／綜合報導

有一句話說「人生會背叛你，但數學不會，不會就是不會」一點也沒錯。批踢踢鄉民分享一題小六生數學，結果一群大學生都被考倒。

這題目如下：5樓阿宅家裡是賣蘋果的，一顆蘋果成本65元，現虧本出清價一顆55元。某天一顧客買了一顆出清的蘋果，給了5樓阿宅1張100元的假鈔，5樓阿宅剛好沒零錢可以找，於是找鄰居換了100元零錢。事後鄰居存錢過程中發現錢是假的，被銀行沒收了，5樓阿宅又賠了鄰居100元。請問5樓阿宅一共虧了多少錢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄉民推文貼出詳細算式，認為阿宅賠了155元。

這題很多人認為答案是110元，因為5樓阿宅賠了假鈔100元、損失售價的10元，另外還有阿宅跟鄰居換錢的部份，因為阿宅拿假鈔換真錢，所以可以相抵消，阿宅又找45元給客人（賠45元），加上蘋果成本65元，所以算下來阿宅共賠110元。

不過也有鄉民認為阿宅是賠蘋果65元＋賠找零45元、賠鄰居100元，共210元，但身上有55元零錢，所以是210-55共賠155元。但也有人覺得最簡單的算法就是，阿宅損失了65元的蘋果跟45元的零錢，所以答案就是110元。