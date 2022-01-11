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桃機正式實施「落地即刻檢驗」　王必勝：可降低機場人員染疫風險

▲▼桃機正式實施「落地即刻檢驗」　王必勝：可降低機場人員染疫風險。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲桃機即日起正式實施「落地即刻檢驗」。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃機群聚感染按爆發至今，已累記31人確診。對此，桃機前進指揮所指揮官王必勝立刻改變過去方針，11日開始長程航班落地後都必須立刻檢驗，確診就立刻搭救護車送醫治療，整個流程會在1小時內完成。

王必勝11日凌晨在臉書發文表示，長程航班「落地即刻檢驗，確診空側後送」的規劃，將於11日凌晨的第一班入境飛機開始實施。

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王必勝解釋，旅客下機到檢疫區（原候機室）採檢，檢體會送到一旁的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR；若陰性就放行並依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療，整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理。

▲▼桃機正式實施「落地即刻檢驗」　王必勝：可降低機場人員染疫風險。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲▼王必勝表示，這種作法可大幅降低感染的風險。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲▼桃機正式實施「落地即刻檢驗」　王必勝：可降低機場人員染疫風險。（圖／翻攝王必勝臉書）

王必勝說，這種作法可提前發現已發病的確診者，從機坪直接送醫，就可以大幅降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊及防疫旅館等單位及人員所面臨的風險。

王必勝表示，前進指揮所接下任務，從流程規劃設計、各種單位協力統合、「前進檢驗所」規劃設置及醫事人力調度安排等，都在不到兩天內全部完成，「希望待會能運作順利」，「值得一提的是，1年前的這個時候，接到部桃徐院長電話，告訴我一位住院醫師確診，開始了部桃事件的處理。」

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