機車不見男子著急報案　小偷落網還比YA竟是這原因

▲警方循線發現失竊的機車。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區70歲黃姓老翁早上欲出門時，發現停放於門口的機車不翼而飛，黃翁連忙報警求助，員警獲報後循線在忠愛路與山坪路口攔下疑似偷車的陳男，詢問後得知陳男是與黃翁同住的姪子，只是臨時借用機車但並未告知姑丈並非偷竊，經黃翁至派出所確認無誤後，這起「烏龍竊案」也宣告偵破。

▲黃男到警所發現是姪子騎走機車的烏龍竊案。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示，黃姓老翁9日晚間回家後將機車停放於自家門口，10日早上準備出門時，卻發現機車不見了，詢問太太也不知道車子在哪，黃翁心急如焚至新坡派出所報案協尋。員警受理後立即調閱其住家附近及沿路監視器，發現一名身穿黑色外套的男子將該機車騎走，一路往中壢方向行駛，警方立即通報線上巡邏警網前往攔查，並在忠愛路與山坪路口將該名男子攔下。

陳姓男子被員警攔下後嚇了一跳，感到一頭霧水，經員警詢問後，陳男才表示該機車是其姑姑所有，因他早上臨時有事要去學校一趟，但他的機車正在維修，便借了姑姑的車來使用，但姑姑及姑丈都在睡覺，才會沒有告知就將車騎走。警方隨後也通知黃姓老翁至派出所確認，黃翁得知事情原委後總算鬆了一口氣，頻頻向員警道謝，大讚警方的高效率。