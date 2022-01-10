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【廣編】3M抑菌除臭防蟎纖維枕　淨享舒眠

▲3M抑菌除臭防蟎纖維枕。（圖／3M提供）

圖、文／3M提供

根據衛生福利部2021年所公布的最新統計，2019年台灣平均每10個人中就有超過1個人因過敏性疾病就醫，國人過敏來源主因其一便是塵蟎，皮膚專科林昱廷醫生提醒台灣由於濕度高，在每公克的室內灰塵取樣中，最多可觀察到高達2000隻的塵蟎數量。

事實上每公克若含超過100隻的塵蟎就足以致敏造成人體不適，而居家抗敏對策最常疏忽重點之一，便是貼身接觸的寢具選擇。蟬聯數年康健讀者票選為信賴品牌的美商3M台灣子公司秉持科技創新與防蟎專業，引領業界推出「3M抑菌除臭防蟎纖維枕」，打造添加高含量的抗菌銀離子纖維，利用纖維改質技術讓抗菌纖維持續釋放銀離子，99.9%有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等異味細菌，讓抑菌、除臭、防蟎功能三效合一，有助打造低敏健康的居家睡眠環境，讓民眾能更安心在家渡過疫情嚴峻時期。

美商3M台灣子公司消費產品事業群寢具用品大中華區產品經理王惠麟表示：「3M新生活科技防蟎寢具始終傾聽消費者需求與時俱進，全新生力軍「3M抑菌除臭防蟎纖維枕」與最新的纖維改質技術接軌，讓長踞市場熱銷的防蟎枕心升級再進化，不但保證100%防蟎效果，更添加抑菌和除臭特點，希望在人心惶惶不安的疫情之際，持續帶給消費者安心清淨的舒眠感受。」

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