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朱明宏等3人首次合體市場拜票　民眾肯定加油聲不斷

▲立委林宜瑾服務團隊的朱正軒、蕭暉憲及朱明宏3位參選人首次合體，獲得街坊鄰居的加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委林宜瑾服務團隊的朱正軒、蕭暉憲及朱明宏（右2）3位參選人首次合體，獲得街坊鄰居的加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨市議員初選在即，立委林宜瑾服務團隊的永康區朱正軒、大北門區蕭暉憲及新豐區朱明宏3位參選人首次合體，9日週休假期，在朱明宏生長之地、人聲鼎沸的歸仁市場，為起點進行掃街拜票，為參選路揭開序幕。

新豐區參選人朱明宏首次市場掃街就發揮巧思，搭配Q版小虎人形布偶掃街，又得兩位同樣年輕的參選人相助，吸引歸仁市場大小朋友的目光與互動，反應相當熱絡，加油聲此起彼落，使首次的掃街得到非常成功的迴響，。

朱明宏表示，首次以參選人身分在市場掃街有點緊張，但以回饋及感恩的心出發，再加上長期一起打拼的夥伴相挺，使每一步走得更穩健踏實，看見街坊鄰居們熱情相挺也給予非常多的正能量，感到非常開心，自己一定要更努力拚，不辜負鄉親們的期待與重託。

▲立委林宜瑾服務團隊的朱正軒、蕭暉憲及朱明宏3位參選人首次合體，獲得街坊鄰居的加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一同掃街的永康區參選人朱正軒表示，在永康服務的時候朱明宏幫助非常多，這次他要參選當然義不容辭的幫忙，希望鄉親們多多支持像新一代的年輕人，讓台灣的未來變得更好。大北門區參選人蕭暉憲表示，希望大北門區變得更好才出來參選，朱明宏也是對家鄉有所期盼才會出來參選，支持有理想的年輕人讓地方有發展。

3位年輕有理想、有抱負、充滿幹勁的參選人首次合體拜票，便受到當地民眾的支持與認可，使朱明宏更有信心拼下去，台南市議員選舉今年年輕人才輩出，非常值得期待。

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