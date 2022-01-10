Omicron逼1國小停課14天　醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增11例本土個案、49例境外。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，新變種病毒Omicron的複製期從5天縮短為3天，因此必須在這黃金3天內完成所有疫調與隔離，但他最擔心的就是傳染途徑問題。

沈政男9日深夜在臉書發文表示，9日新增的11例本土確診，最值得注意的是手推車夫妻和居服員共5人確診，因手推車夫妻就讀國小的孩子也在9日晚間確診，導致中壢一所小學必須停課14天。

據悉，小於2歲的幼兒（案17416）因發燒到醫院急診，快篩先呈現陰性，做PCR才發現是陽性，緊急框列同住、非同住家人，才發現幼兒的媽媽、大伯、女居服員都是陽性，而傳染源是女居服員在機場擔任手推車人員的老公。事後，手推車夫妻就讀國小的孩子也確診，因此讓該間國小停課14天。

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「如果幼兒沒有被抓到陽性呢？」沈政男認為，案17416的事件凸顯了機場全面篩檢的作用，因為篩檢抓到後，就會順向追出家庭群聚的況；但是，機場篩檢9000人不是小工程，到9日僅多抓到2人確診，但從篩檢陽性率可以知道，病毒是「點狀散發」，「只傳出短短的傳播鏈，只要接下來趕緊追捕過去，就能截斷。」

▲桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）



▲桃園中壢某國小因學童確診而停課14天。（圖／翻攝臉書）



沈政男說，現在要注意的是，手推車夫妻就讀國小的孩子是否有傳染給同學，但以手推車父親發病至今9天來看，的確有可能，因此必須立刻對班上的師生進行篩檢，要趕在3天內完成。

「我們都是和病毒賽跑的人！」沈政男進一步解釋，Omicron的複製期有3天，是這病毒給的黃金時間，不管任何群聚發生，只要在3天內完成接種疫苗及框列隔離，就可以跑在傳播鏈之前，及時圍堵病毒，「跑得比Omicron快，才能圍堵疫情；及時圍堵疫情，才能避免走向失控的暴增」。

沈政男表示，他最擔心的是感染途徑問題，究竟機場清潔員是如何感染，如果是因同車而感染，那代表坐巴士、戴口罩都會傳染，「那麼代誌就大條了」，不過目前都還要等指揮中心釐清。

此外，沈政男認為，第3劑還沒打到的人不用太緊張，「看起來這波疫情是可以圍堵」，「打mRNA疫苗，只要不是心肌炎，其他副作用都不算什麼。不要跟哥說你打了BNT以後拉肚子，那不是疫苗的關係。」

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