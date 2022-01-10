桃機相關染疫累計23人！專家曝「疫情恐已散出去」春節防疫有必要加嚴

▲桃園機染疫事件已擴及社區，衍生家庭群聚。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例本土個案，其中有一案是照服員，疫情也擴及照顧家庭。針對此起事件，專家直言，目前已經到了第4波傳染，本土疫情可能已經擴散出去，這禮拜是關鍵，如果到月底每天都還有超過10例的本土，就要考慮疫情升級。

今新增的11例本土個案中，包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子，而該妻職業是照服員，也衍生出家庭群聚。

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指揮官陳時中表示，該起家庭群聚是因為一名未滿5歲小孩（案17416）發燒就醫，進一步採檢確診，而該名孩童的家人，包括媽媽（案17470）、大伯（案17471）也確診確診，照服員（案17472）後來也發現確診，回去調查關係才發現，照服員的先生就是手推車人員（案17473）。

▲染疫手推車員的妻子也確診，另發現一起家庭群聚。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，照服員的先生是在機場工作，是手推車人員確診其中之一，因此該起傳播，有可能是推車員傳染給太太，太太才傳染給照顧家庭，而該條傳播鏈，包括2名手推車員、妻子和照顧家庭加起來總共有6位確診。

值得注意的是，經過桃園市疫調，案17472照服員8天曾服務過8個家庭。桃園衛生局長王文彥表示，該名照服員從1/1至1/8照顧該家庭，經連夜匡列，現確認該名照服員1/1-1/8期間照顧8個家庭，目前已匡列居家隔離並採檢。

而針對此次本土疫情，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，到昨天已經確定有3波傳染，包括清潔員、歌友會跟保全，家庭是第4波，尤其該名照服員曾經照顧過8個家庭，而且不排除疫情早已散播出去，這禮拜是關鍵，本土疫情可能會稍微嚴重一點。

針對防疫管制，黃高彬也直言，邊境工作人員（包括機組員）、防疫旅館人員風險最高，和醫院人員相比，尤其邊境和防疫旅館工作人員面對的是「未知」的，醫院人員是面對已知的感染，所以這些人更需要嚴格規定施打第三劑疫苗。

另外，面對即將到來的春節，黃高彬也直言，如果到月底都還有零星本土個案，春節防疫還是要加嚴，可能旅遊觀光等景點，都要做人流管制，若是到時本土個案仍超過10例，就要考慮疫情升級。

▲桃機染疫事件關聯圖。（圖／指揮中心提供）