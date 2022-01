台灣味「雙重屋頂」看傻德國記者！網曝真正用途：其實很聰明

▲德國記者白德瀚分享台灣的「雙重屋頂」設計,引發熱議。(圖/翻攝自Facebook/taiwanreporter)

記者閔文昱/綜合報導

長期駐台的德國記者白德瀚(Klaus Bardenhagen),因時常會分享有關台灣的種種現象,吸引不少國內外網友關注。他近日在臉書PO出一張十足台灣味的「雙重屋頂」,引發熱議。對此,有網友就揭露了這種屋頂的真正功能,直言「其實很聰明」。

白德瀚7日在臉書「taiwanreporter」分享照片,只見一處老舊房屋的二樓屋頂上,又被加蓋了一層意義不明的鐵皮屋頂,讓他看了「霧颯颯」,猜測是「屋頂漏水時,就多加一層屋頂阻隔」(When your roof leaks, just add a new one)。

文章曝光後,馬上吸引不少網友留言,紛紛表示,「太台灣了」、「疊疊樂,正所謂物盡其用不浪費!但不知是否有違建?」、「台灣風格!」、「難道是太老舊了?」、「為什麼不直接蓋一個新的就好?」、「太帥了吧」、「法國的窗戶其實也有類似的設計(double vitrage)」。

其中,有網友就解答,因為木造建築已經達到古蹟保存範圍,再加上有在居住環境而無法修補,只好增加鐵皮屋頂節省翻新的成本,同時也可讓底下的木造屋頂降溫,「撇開有趣的部分,其實可以讓下面的木房降溫, 坦白說是好設計」、「這樣也減少了下層屋頂的雨噪聲」、「有時候就是太熱了」、「其實很聰明,可以用來降溫」。

