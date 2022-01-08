台灣味「雙重屋頂」看傻德國記者！網曝真正用途：其實很聰明

▲德國記者白德瀚分享台灣的「雙重屋頂」設計，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／taiwanreporter）

記者閔文昱／綜合報導

長期駐台的德國記者白德瀚（Klaus Bardenhagen），因時常會分享有關台灣的種種現象，吸引不少國內外網友關注。他近日在臉書PO出一張十足台灣味的「雙重屋頂」，引發熱議。對此，有網友就揭露了這種屋頂的真正功能，直言「其實很聰明」。

白德瀚7日在臉書「taiwanreporter」分享照片，只見一處老舊房屋的二樓屋頂上，又被加蓋了一層意義不明的鐵皮屋頂，讓他看了「霧颯颯」，猜測是「屋頂漏水時，就多加一層屋頂阻隔」（When your roof leaks, just add a new one）。

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文章曝光後，馬上吸引不少網友留言，紛紛表示，「太台灣了」、「疊疊樂，正所謂物盡其用不浪費！但不知是否有違建？」、「台灣風格！」、「難道是太老舊了？」、「為什麼不直接蓋一個新的就好？」、「太帥了吧」、「法國的窗戶其實也有類似的設計（double vitrage）」。

其中，有網友就解答，因為木造建築已經達到古蹟保存範圍，再加上有在居住環境而無法修補，只好增加鐵皮屋頂節省翻新的成本，同時也可讓底下的木造屋頂降溫，「撇開有趣的部分，其實可以讓下面的木房降溫， 坦白說是好設計」、「這樣也減少了下層屋頂的雨噪聲」、「有時候就是太熱了」、「其實很聰明，可以用來降溫」。

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