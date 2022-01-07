新人藝術家推手「鴻梅」陳添順　獲文化部第15屆文馨獎殊榮

▲鴻梅基金會多年來致力推動文化藝術，尤其對新人藝術家給予大量舞台支持。（圖／鴻梅基金會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

文化部兩年一次的文馨獎，即於表彰在台灣文化的維護及保存上有著關鍵性地位及特殊貢獻的代表性企業、團體或個人，期促動政府民間共同營造優質文化環境、將在地藝文向外傳播，使台灣文化得以在國際上發光發熱。第15屆文馨獎在全球疫情嚴峻的時刻展開，每一個投件參與的組織或個人，也同樣面臨疫情的衝擊與影響，然卻堅定不移地持續投注強大的心力與資源，給予台灣藝文發展豐潤的土壤，奠定未來創新、創意的重要基礎，特別令人敬佩。

鴻梅文化藝術基金會創辦人陳添順先生長年捐助支持基金會營運發展，近兩年持續捐助基金會辦理「鴻梅新人獎」，榮獲文化部第15屆文馨獎常設獎銀獎榮耀；基金會興辦之「鴻梅新人獎」，以獨有機制陪伴支持具有特殊潛質的青年藝術新秀及藝術評論者，更拿下本屆特別獎「人才培育類」獎項殊榮，即是民間個人與組織長期投入藝文、傾力扶植陪伴青藝人才、深耕台灣文化沃土的最佳例證。

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▲▼企業家陳添順於2008年成立了「財團法人鴻梅教育基金會」，2013年將基金會轉型為「財團法人鴻梅文化藝術基金會」，擴大關注台灣文化人才及環境的需求。

企業家陳添順先生對父母的崇榮及鄉土的回饋以私人捐助的方式於2008年成立了「財團法人鴻梅教育基金會」，後因對文化藝術的熱愛，至2013年將基金會轉型為「財團法人鴻梅文化藝術基金會」，擴大關注台灣文化人才及環境的需求。「鴻梅新人獎」的啟辦，亦在其有感於青年創藝者在成長前進的路途上多有需求而投入支持。「鴻梅新人獎」以特殊的獎賽機制及陪伴支持系統，挖掘、獎掖、培養啟發具有創新及獨特潛質及未來性的視覺藝術創作新星與藝術評論新秀，至今已舉辦過9次徵選、13次展覽，奬助超過85位有才華的青藝世代人才。

基金會每年透過專家甄審具有潛力的藝壇新人，提供創作基金贊助年度創作計畫，輔以定期專家講評指導、國內外藝術見學、行動式專家講堂、年度巡迴展覽、畫冊專輯出版、年度鴻梅家族聚會等方式，讓每一位入選的新人依據自身的目標及方向，在基金會資源及專業的陪伴與支持之下適性成長，逐步累積豐厚的創作能量。

「鴻梅新人奬」志為台灣藝青世代的陪伴支持系統及發表的平台，從「人才」的需求及發展為出發，攜手新秀藝術家與社會脈動緊密連結。新人獎創辦近十年來，持續回應扶植對象的需求、順應數位時代受眾獲取資訊及觀覽的習性，近二年來更積極籌建虛實融合式的發表管道：改版基金會官方網站，設置了線上藝廊與藝評平台展、創設線上「ARTSPIRE 鴻梅藝術評論平台」，同時透過臉書主題發文機制提供藝評新人評介藝訊，並適時發布鴻梅家族成員的發展與動態以強化獲獎者的涵育配套、發表管道及永續陪伴舉措，讓新人們在充滿變化與挑戰的藝術大環境中穩步向前，並尋得最佳的發展契機。而各式永續陪伴活動的企劃推動，更長期支持歷屆得獎者（鴻梅家族）持續精進專業、提升視野，並創造鏈結互動與社群間的交流。

鴻梅文化藝術基金會的「鴻梅新人獎」及創辦人陳添順董事長此次雙雙榮獲文馨獎的肯定與鼓勵，將秉承過往、展望未來，持續發揮撒種耕耘的精神，豐沃台灣藝術文化的土壤及環境！

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