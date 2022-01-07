桃機就是Omicron群聚　醫：恐隨時升級！北北桃朋友啟動防疫開關

▲金嗓歌友會跨年現場引起網友緊張。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

記者葉國吏／綜合報導

桃園機場群聚案持續延燒，截至目前為止累計已有12人確診，精神科醫師潘建志在臉書向北北桃的網友疾呼「請打開心裏的防疫警戒開關！」

桃園機場群聚6日晚間驗出4例確診，其中1例確診者為機場二航廈保全人員，加上金嗓歌友會又有會員確診，引起民眾緊張。王必勝6日晚間在桃園機場接受媒體訪問，證實確診者為一名桃機27歲女保全，其4日有喉嚨痛症狀、5日上班期間感到身體不適，通報主管後前往醫院檢查，PCR報告顯示確診，隨即送醫隔離治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園機場爆發群聚事件，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

至於金嗓歌友會部分，桃園衛生局長王文彥表示，6日採檢了歌友會530多位成員及親友，結果當中有3人陽性，有2人是歌友會會員，分別是58歲男性計程車司機及59歲女性，與案17239歌友會足跡多日重疊，第3位則是前述60多歲女性的同住家人。

對此精神科醫師潘建志發文「Switch On！北北桃的網友們，請打開心裏的防疫警戒開關！」潘建志表示，從桃機確診快速增加，他相信就是Omicron群聚，「國外推估，Omicron確診數每2.5天會翻一倍。25天就是2的十次方，1024倍。台灣要隨時有提高防疫警戒標準的心理準備。」