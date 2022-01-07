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孕妻拒住婆家　人夫苦加班賺70K存頭期！累崩：妳想當公主但妳不是

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲懷孕的老婆不想住在婆家，但也不願負擔買屋頭期款或租金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名出社會3年的男子表示，他目前的薪水約55K，但會加班到65K左右，最近懷孕的老婆提出不想住在婆家，卻不願意負擔頭期款或租屋支出，他只好更努力加班到月領70K存錢，卻對老婆的自私感到心累，「妳想當公主，但妳不是」。

原PO 4日在Dcard發文表示，他和老婆交往5年後結婚，先前就討論好在存到頭期款前，先和原PO父母同住，沒想到老婆懷孕後不斷吵著要搬出去，詢問後也不是因為婆媳問題，只是她很多朋友都自己搬出去住，她看了羨慕。

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原PO提到，目前老婆月薪約32K左右，他原本提出先在外面租屋，不過因為雙北房租金額高，可能也難存到未來買房的錢，老婆一聽則開始哭鬧，也不願意負擔頭期款，說她「薪水那麼低根本存不到錢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲人夫無奈發文。（圖／翻攝自Dcard）

「有這種自私的老婆，該不該離婚？」原PO近期努力加班，每月領到70K以上，不過想到老婆堅持要搬出去，卻不願共同負擔房租或頭期款，就讓他心寒，「妳想當公主，但妳不是公主」、「妳必須為自己的無理取鬧付出代價」。

不少網友紛紛替原PO抱不平，「不想付出只想享受」、「她連跟你一起為這個家打拼的心都沒有了，那請她自己去做她的買房夢」、「知道自己薪水低還那麼敢要求，也是蠻敢的」、「薪水低想辦法找到高薪工作，聽起來像幹話，阿不然要怎麼辦？」，不過也有人站在女方立場說話，「那是你自己的舒適圈，但對於你老婆來說並不是，就算沒吵架還是一樣會不自在，她想搬出去住很正常」、「說真的…誰願意久住在婆家」、「會不會是孕期你媽媽嘮叨了點的關心啊？因為這種不算吵架，但是壓力很大欸」。

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