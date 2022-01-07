東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

▲東吳大學創校已逾121個年頭，近日卻傳出校內決算出現赤字的消息。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

創校已經邁入第121個年頭的私立東吳大學，近日傳出資金出現赤字的消息，本刊接獲投訴，去年10月21日，校方發文給各系所，稱校內資金產生虧損，要求各系所將系友的捐款上繳學校，還大幅裁減助教人數，讓校內教職行政人員都極為憂心。

本刊透過管道取得現任校長潘維大發給各系所公文，公文中寫著「本校當前財務狀況及109學年度決算赤字可能產生之聲譽風險」、「針對109學年度查核中決算赤字之缺口，以募集各單位達兩年以上之校外捐款來補足之作法，集思廣益…」等內容，並要求各系主任出席，顯見財務問題已急如星火。

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根據東吳大學的109學年度決算總說明報告，該年度負債5億970萬1171元，包括流動負債4億6979萬668元，長期負債101萬299元，及其他負債3890萬204元；此外，現金短絀716萬4398元。

▲本刊獨家取得教育部公文，教育部要求東吳大學說明財務狀況、捐款用途、助教縮編等疑問。

針對校長的做法，不願具名的A系主任（化名）質疑，「系捐款很多都是系友指定要給系上使用，要改捐給學校也得要系友同意，學校這樣根本涉及背信，且學校今年還大幅裁減助教人數。」校內不少員工都相當憂心自己的工作是不是要沒了，而校內財務虧空還可能會影響學生的受教權益。

本刊調查，大部分的大專院校各系所都設有專戶，專門存放系友捐款、系上資金，東吳大學也不例外，這個專戶資金來源主要以系友主動捐款、系上活動募款而來，而專戶資金主要用途是「頒發系獎學金」、「舉辦研討會」、「幫助清寒學生」專用。

「這個專戶內的錢，是系上自己所有，使用、調度不須經過學校，而來源以系友捐款最大宗。」A主任表示，此外，A主任批評，校方強硬要求系上要將捐款上繳，沒有通知系友、違背當時捐款的意願，根本已經構成背信罪。

此外，今年因為疫情關係，學校內活動都停擺，也都沒有購置大型設備，理應不會有巨額支出，但財務卻出現赤字，系主任們也呼籲校方誠實公布財務狀況，讓資金虧損的真相攤在陽光下。

▲東吳大學現任校長潘維大發文給各系所，要求系主任參加會議，商討校內決算赤字、系捐款上繳校方等事宜。

針對校內系主任指控，東吳大學表示，「並無強制要求各系上繳捐款。」但針對是否有告知捐款人校方打算收繳系所捐款一事，則沒有多做說明，並強調陳情人說法有誤。至於刪減助教員額一事，東吳大學則表示「目前是採離職不補模式」，不會主動資遣助教，也不會以不續聘方式減少員額，至於教育部發函要徹查一事，東吳大學則表示已經回函教育部。

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