歌友會確診再＋3　網驚「算進入社區了吧」：絕對不只三個人

▲桃機群聚6日晚間突增4例確診，分別為機場保全、金嗓歌友會成員及親屬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園機場群聚感染持續擴大，6日晚間又檢驗出4例確診，為桃機1名保全人員、3名金嗓歌友會成員及親屬，群聚相關個案已累計12人染疫。新聞被轉貼到批踢踢後，引發眾多網友熱烈討論，許多人擔心「傳到歌友會，就算進入社區了吧」、「社區會不會有危險」，也有人說「有三個，就絕對不只三個」。

王必勝6日晚間在桃園機場接受媒體訪問，證實確診者為一名桃機27歲女保全，其4日有喉嚨痛症狀、5日上班期間感到身體不適，通報主管後前往醫院檢查，PCR報告顯示確診，隨即送醫隔離治療，而保全公司在機場共有391人服務，目前已經有67人接受快篩都為陰性，後續會針對剩餘未檢驗者進行PCR檢測。

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至於金嗓歌友會部分，桃園衛生局長王文彥表示，6日採檢了歌友會530多位成員及親友，結果當中有3人陽性，有2人是歌友會會員，分別是58歲男性計程車司機及59歲女性，與案17239歌友會足跡多日重疊，第3位則是前述60多歲女性的同住家人。

▲桃園機場群聚感染6日晚間又檢驗出4例確診，引發網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

相關新聞被轉貼到批踢踢後，有網友表示，「有三個就絕對不只三個」、「傳到歌友會，就算進入社區了吧」、「各位過年在三級裡過啦」、「同島一歌，大家都是機場人」、「這一刻，大家都是歌友人」、「快去打疫苗啦，保護自己也保護他人」、「歷史總是驚人的相似」、「歌友會怎麼似曾相似」。