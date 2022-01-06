咖啡只排第二名！台灣人去超商「必買這1物」　熱銷TOP 10出爐

▲超商熱銷商品TOP 10出爐。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人為了方便性，都會選擇去超商購物，且店內商品齊全應有盡有，長期專注於大數據分析的「EagleEye鷹眼數據」，整理近6億筆的發票數據，將7-11、全家以及萊爾富，最熱銷的前10名商品列出來，沒想到三間超商的第一名竟然都一樣，讓人超意外。

「EagleEye 鷹眼數據」在粉專PO出「台灣三大便利商店2021消費次數排行榜」，分別列出7-11、全家以及萊爾富的熱銷商品，透過發票數據整理，「發現台灣民眾去超商最常購買的是茶葉蛋」，坐穩三間超商第一名的寶座。

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▲銷售第一名是茶葉蛋。（圖／「EagleEye 鷹眼數據」授權提供）

從表格中可以發現，7-11以及全家，賣第二好的就是現沖咖啡系列，全家的現沖咖啡消費次數，前五名中就佔了4名，接下來賣最好的飲品則是無糖高纖豆漿，此外，受到許多民眾喜歡的麥香奶茶，也衝進三大超商的購買次數TOP 10。

事實上，三間超商的TOP 10商品都大同小異，只是名次上的差別，且台灣人不僅愛吃茶葉蛋、愛喝咖啡，抽菸的頻率也很高，三間店的前10名都有香菸上榜，萊爾富的榜單前10名中，就有3款香菸。

本文由「EagleEye 鷹眼數據」授權提供

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