確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚累計8例確診，其中一名女清潔工曾連續5天前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會，且跨年還去會館打牌，目前市府已將該會800多名成員造冊，並通知於今（6日）上午進行採檢。對此，金嗓歌友會會長陳中央受訪時指出，該女是在元旦凌晨造訪會館，並且打牌約3小時後才離去，2日、3日也有來過會館打麻將，目前已將會館名單、監視器等資料，交給相關單位進行匡列。

▲金嗓歌友會會長陳中央。（圖／記者陳家豪攝）

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陳中央指出，該女加入會員2年，期間兼職點歌工作，無奈會館去年5月因疫情休館離職，該女為了收入，才改到機場擔任大夜班清潔工。

另外，衛生局疫調指出，該女跨年當天晚間8點半前往歌友會，並在房間裡面打麻將。不過，金嗓歌友會長陳中央則表示，該女跨年雖有來過會館，但礙於人數限制，並未參加跨年晚會，而是在元旦（1/1）凌晨才進到會館，與工作人員一起打掃、到棋藝社打牌，停留時間約3小時，且於2日、3日都有來打牌，每次待3小時，接觸人數大約是10多人，玩了兩將就回家。

陳中央表示，目前已將會館名單、監視器資料，提供給相關單位進行匡列，接獲通知的會員也都滿緊張，已陸續前往附近篩檢站採檢，其中800多名會員，有600多人採檢。