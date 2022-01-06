快訊／桃機群聚擴大「染疫清潔員歌友會打工」　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/6）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，桃機群聚擴大，中央流行疫情指揮中心5日晚間宣布再增3名外包清潔人員確診，目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，1名防疫計程車司機；桃園市長鄭文燦也證實，當中一名染疫清潔員曾到歌友會兼差打工，目前已針對相關接觸者進行過濾實聯制，並召集參加跨年晚會的800多人進行採檢；相關情況預期記者會中說明。

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▲桃園機場發生群聚，主要確診者為清潔人員。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心昨深夜公布國內新增3例COVID-19本土確定病例(尚未取號)，為擴大採檢清潔外包人員，於今日晚間檢驗陽性。3名個案均為女性，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

前進指揮所指揮官王必勝昨夜說明，桃機外包大夜班清潔人員今早為最後一批採檢，160當中有3人確診，整個信實清潔公司含前面確診個案，總計有7名清潔人員確診，共同特徵都是屬於二航廈大夜班，但工作區域都不同；進一步瞭解相關流程，這些清潔人員最可能互動地點為交通接駁車。

王必勝指出，該公司接駁車沒有按照規劃搭乘，因為混搭陸續出現原路線匡列外的確診個案，相關紀錄已經不準確、風險無法辨識，所以於晚間決定，相關大夜班清潔人員全部送集檢所隔離，總數達93人，以二航廈為主，另有部分一航廈人員。

而另有768名清潔公司未隔離員工，今明兩日（1月6日-1月7日）每日以家用快篩自我檢測，中午前彙整報告提供前進指揮所，1月8日將再度安排全員PCR檢驗。

指揮中心3日深夜確認第一名桃機清潔人員（案17230）確診且列本土個案，到現在總計有8人確診，包含7名桃機不同區域的外包清潔人員以及1名防疫計程車司機；清潔人員有混搭同班交通車狀況，另最先確診的案17230負責桃機停車場洗手間清潔，與防疫計程車司機有接觸可能，至於確診的防疫計程車司機，去年底曾2度載過確診者，感染來源持續釐清中。