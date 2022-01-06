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唐吉訶德3號店有望落腳「信義區」　2號店傳年前開幕

「DON DON DONKI 2號店」外傳將開在忠孝新生，且極有可能過年前就會開幕。（圖為DON DON DONKI 西門店，翻攝自DON DON DONKI Taiwan臉書）

▲「DON DON DONKI 2號店」外傳將開在忠孝新生，且極有可能過年前就會開幕。（圖為DON DON DONKI 西門店，翻攝自DON DON DONKI Taiwan臉書）

圖、文／鏡週刊

去（2021）年1月正式進駐台灣的日式賣場唐吉訶德「DON DON DONKI」，先是在西門町開了1號店大受歡迎後，去年10月就不斷傳出有2號店要開幕的消息，當時不少網友猜測會開在台北市中正區。不過，近日有眼尖的網友就發現，「DON DON DONKI 2號店」疑似將會開在忠孝新生，且即有可能過年前就會開張！

「DON DON DONKI」去年10月曾釋出徵才訊息，預告2號店即將開幕，而根據其徵才廣告顯示，網友紛紛猜測2號店將會開在離西門店不遠的中正區衡陽路一帶，也讓許多因不能出國，想逛逛日式賣場過過乾癮的民眾紛紛敲碗趕快開幕。

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有眼尖的網友發現，「DON DON DONKI 2號店」似乎就開在忠孝新生。（翻攝自「台灣唐吉訶德 分享老實說（DON DON DONKI）」臉書社團）

不過，近日有眼尖的網友就發現，「DON DON DONKI 2號店」疑似是要開在忠孝新生。該網友在臉書社團「台灣唐吉訶德 分享老實說（DON DON DONKI）」發文指出，這幾天在查看自己的唐吉訶德會員點數可否兌換玩偶時，意外發現「參與分店」出現「忠孝新生店」的店名。網友更大膽推測：「看來最近有可能開幕的消息……。」

有網友推測，「DON DON DONKI 2號店」極有可能在1月19日開幕。（翻攝自「台灣唐吉訶德 分享老實說（DON DON DONKI）」臉書）

此外，更有疑似知情的網友表示「1月下旬就會開幕了喔」，並曬出像是店內公告的翻拍照片，可見該照片上寫道「唐吉訶德新生店預計1/19開始配送」，推估新生店極有可能在農曆新年前的1月19日就開張！

如今在Google地圖上搜尋「DON DON DONKI 2號店」已經會出現相關資訊。（翻攝自「台灣唐吉訶德 分享老實說（DON DON DONKI）」臉書社團）

另外也有網友亮出Google地圖的搜尋畫面，可見目前已經可以在Google地圖上搜到「DON DON DONKI 忠孝新生店」，地址為「100台北市中正區八德路1段55號B1」，不過目前該家店在Google地圖上顯示狀態為「歇業」。

另外，還有消息指出，不只2號店，外傳「DON DON DONKI 3號店」也在籌備規劃中，地點選在人潮聚集的信義區ATT 4 FUN，只不過這項消息尚未受到官方證實，想逛3號店的民眾可能要再等等。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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