　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅「土水師」抹刀當畫刀 水泥牆面作畫老客難忘懷

記者陳詩璧／台北報導

水泥工除了砌磚、鏝抹之外，還能把水泥砂漿變成顏料，創作成畫。 新北市水泥師傅阿鴻把水泥砂漿調成不同顏色，用抹刀一點一點創作在畫布上，不少買家欣賞他的作品，紛紛私訊詢問要買回家收藏，還有客戶指定要他創作，把自家牆面變成水泥鏝抹畫。阿鴻這2年進階開班授課，當講師教學員創作水泥鏝抹無框畫，開啟斜槓人生。

「往下是放土，抺刀回畫叫切土」，講堂上，阿鴻教授抺刀的使用方法，學員們圍在他身邊先看分解動作，再回到位置上創作，擔心學員們拿刀姿勢和畫出去的力道等，阿鴻會逐桌觀察再貼身傳授技巧，阿鴻開班授課以來，學員們大多都能捉到技巧。

▲阿鴻在課堂上教導學員們，水泥工使用的工具，也可以變成畫具。（圖／記者陳詩璧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿鴻在課堂上教導學員們，水泥工使用的工具，也可以變成畫具。（圖／記者陳詩璧攝）

家住新北市的阿鴻，今年43歲，從事水泥工28年，外公、爸爸到他一家三代都是水泥師傅，是傳統泥作世家。阿鴻從國中畢業開始到案場工作，當學徒時期，跟他同年齡的不到五個人。跟傳統水泥工不同，對創作有興趣的阿鴻，嘗試把水泥調出顏色，做一些變化，還跟其他水泥師傅合作，創作整面牆，大獲好評。

▲客戶喜歡阿鴻的創作，邀請他再來二創牆面。（圖／記者陳詩璧攝）

▲客戶喜歡阿鴻的創作，邀請他再來二創牆面。（圖／記者陳詩璧攝）

「停車場旁的舞蹈教室牆面當初就是我畫的，後來他們想改變風格，請我再來一次」 ，阿鴻說，客戶喜歡找他二次創作，就像採訪當天的作品，把灰、白底色加入黃，抺刀先上白色，加入一些線條後，再陸續上第二層的顏色做變化，大約半天時間，一面美式風格水泥鏝抹牆就完成了。

▲阿鴻師傅創作完和作品合照。（圖／記者陳詩璧攝）

▲阿鴻師傅創作完和作品合照。（圖／記者陳詩璧攝）

近2年 ，在木匠阿彥邀約下，阿鴻開始開班授課，教學員畫水泥鏝抹無框畫，班班客滿，「到現 在還不太習慣講師的身份，上課前一天還要不斷告訴自己，我明天是老師」，阿鴻不習慣自己的身份從工匠師傅變講師，常要在教課前一天做心理建設，隔天的身份是講師。

▲▼水泥無框鏝抹畫課程上，阿鴻（藍衣者）指導學員們如何使用抹刀。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼水泥無框鏝抹畫課程上，阿鴻（藍衣者）指導學員們如何使用抹刀。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼水泥無框鏝抹畫課程上，阿鴻（藍衣者）指導學員們如何使用抹刀。（圖／記者陳詩璧攝）

這幾年，阿鴻還有很深的感觸是缺工潮，以及水泥師傅的薪水一直維持20年前的水平，薪水沒有漲過，導致身邊同年齡的工匠愈來愈少。「我記得當學徒的時期，跟我年紀相仿的不超過5個人」，阿鴻認為缺工是危機也是轉機，「在工匠師傅愈來愈少的情況下，能彰顯師傅的工藝技能和價值」。

▲阿鴻在創作時，海綿也是畫具之一。（圖／記者陳詩璧攝）

▲阿鴻在創作時，海綿也是畫具之一。（圖／記者陳詩璧攝）

為了讓更多人了解水泥工的行業，阿鴻十年前成立個人部落格，並進一步拓展到臉書粉絲頁，目前粉絲追蹤數已超過5萬人，他把工作會遇到的大小事和工法po上網，讓有需要的網友和業主更能了解水泥工，未來，阿鴻會繼續做「土水師傅」，用他的方式傳承下去。

其他人還看了：

「做工的人」李銘順上戲先來培訓　鐵花窗職人曾文昌的藝術夢
無法控制用頭撞牆　妥瑞重症男盼植腦部晶片重生
全台「城中城」大追蹤

ET快訊
確診清潔工認「金嗓歌友會」打麻將跨年　衛生局今急召會員採檢
全台連下2天！今越晚越冷、明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃
桃機確診再+3國小停課+1　鄭文燦深夜PO文 : 擴大採檢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多人呼吸道症狀看診　醫喊不妙！曝Omicron症狀「和感冒難分」

網紅「土水師」抹刀當畫刀 水泥牆面作畫老客難忘懷

12星座情人「對你沒有愛」的跡象！處女不碎念了＝準備分手

「在地」美食送心酸！熊貓外送包沒關整箱空了　網揭真實目的

桃機群聚增至8例！觀音某國小今停課　鄭文燦深夜回應：擴大採檢

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！王必勝啟動3項緊急措施

公費流感疫苗「今起開放全民接種」　49萬劑打完為止

確診清潔工認「金嗓歌友會」打麻將跨年　衛生局今急召會員採檢

機場連爆染疫！台大醫憂「早傳到社區」　建議縮短3劑間隔

社區恐有潛在感染者！台大醫籲篩檢站延長2週　揪桃機隱形傳播鏈

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

桃機群聚風暴擴大！王必勝證實「新增1確診」　累計已達5例

魏嘏雋「暴力狂變純情男」全因為她　「比愛心」直球追李棟旭前女友：我喜歡妳

多人呼吸道症狀看診　醫喊不妙！曝Omicron症狀「和感冒難分」

網紅「土水師」抹刀當畫刀 水泥牆面作畫老客難忘懷

12星座情人「對你沒有愛」的跡象！處女不碎念了＝準備分手

「在地」美食送心酸！熊貓外送包沒關整箱空了　網揭真實目的

桃機群聚增至8例！觀音某國小今停課　鄭文燦深夜回應：擴大採檢

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！王必勝啟動3項緊急措施

公費流感疫苗「今起開放全民接種」　49萬劑打完為止

確診清潔工認「金嗓歌友會」打麻將跨年　衛生局今急召會員採檢

機場連爆染疫！台大醫憂「早傳到社區」　建議縮短3劑間隔

社區恐有潛在感染者！台大醫籲篩檢站延長2週　揪桃機隱形傳播鏈

多人呼吸道症狀看診　醫喊不妙！曝Omicron症狀「和感冒難分」

懶人投資0050稱霸　外資搶買這檔「超高」配息殖利率

倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

子瑜也剪了！「韓系中長髮」帶來新氣象　花苞、層次燙超顯瘦

22歲《以愛》BL男神確診！　公司藝人全隔離觀察…自責道歉

網紅「土水師」抹刀當畫刀 水泥牆面作畫老客難忘懷

幸運兒是你嗎？力智申購湧超過50萬筆、凍資達3千億　中籤現賺29萬元

珍奶股紅包變大了！抽中一張現賺7.2萬「申購截止日衝一波！」

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

12星座情人「對你沒有愛」的跡象！處女不碎念了＝準備分手

郭書瑤過年穿螢光色「贏光」近6位數　聞王子緋聞「一臉懵」許願脫單喊：算了啦！

生活熱門新聞

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

桃機再傳增3例確診　累計共8例

北捷「乘客都不拉」他驚呆　台北人爽笑

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

日本認證台恐有規模8.0強震

指揮中心證實「桃機再增3人確診」　群聚累積8人

「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生

桃機再增3名清潔員染疫「Ct值曝光」　皆為二航廈大夜班

新北女打BNT遭退掛　怒告恩主公醫院

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

業績都達標仍被資遣　網點破真相

更多熱門

相關新聞

科技製造有職缺懸8個月　業者：缺工搶人！現在進行式

科技製造有職缺懸8個月　業者：缺工搶人！現在進行式

這兩年疫情推升數位需求，Pure Storage（NYSE:PSTG）公布Q3營收年增率（YoY）上升37%，所有產品線在全球市場都有二位數季度成長，今年也獲Gartner「主儲存魔力象限」與「分散式檔案系統與物件式儲存魔力象限」雙領導地位，產品與客戶群穩定擴大。Pure Storage預測2022年6大改變的趨勢，其中，企業技術搶人才會更嚴重，競爭之激烈，甚至有看到業界職位懸缺8個月還在持續徵人。

營建工程物價指數創金融風暴後新高　董座預言2022房市5大趨勢

營建工程物價指數創金融風暴後新高　董座預言2022房市5大趨勢

富士康間接證實iPhone 13 Pro缺工！祭4.1萬獎金招募「也挖回鍋」

富士康間接證實iPhone 13 Pro缺工！祭4.1萬獎金招募「也挖回鍋」

高雄房市3個月內買氣翻倍　中古屋靠一優勢交易年增3成

高雄房市3個月內買氣翻倍　中古屋靠一優勢交易年增3成

疫情影響雲林失業率達3.9%　本週末就業博覽會逾2千職缺盛大登場

疫情影響雲林失業率達3.9%　本週末就業博覽會逾2千職缺盛大登場

關鍵字：

水泥工水泥師傅土水師工匠泥作職人水泥鏝抹畫阿鴻師傅缺工

讀者迴響

熱門新聞

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

早知張庭做傳銷！　廣告小妹抖內幕「可能有人罩」

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

爽嗑麥當勞2主餐！內行曝「省錢2點法」：百元有找

「夫妻吵架」影片流出！　林心如甩霍建華巴掌聲全錄下

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

《雪降花》「Jisoo同學」金美秀驟逝　「死因保密」享年30歲

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面