網紅「土水師」抹刀當畫刀 水泥牆面作畫老客難忘懷

記者陳詩璧／台北報導

水泥工除了砌磚、鏝抹之外，還能把水泥砂漿變成顏料，創作成畫。 新北市水泥師傅阿鴻把水泥砂漿調成不同顏色，用抹刀一點一點創作在畫布上，不少買家欣賞他的作品，紛紛私訊詢問要買回家收藏，還有客戶指定要他創作，把自家牆面變成水泥鏝抹畫。阿鴻這2年進階開班授課，當講師教學員創作水泥鏝抹無框畫，開啟斜槓人生。

「往下是放土，抺刀回畫叫切土」，講堂上，阿鴻教授抺刀的使用方法，學員們圍在他身邊先看分解動作，再回到位置上創作，擔心學員們拿刀姿勢和畫出去的力道等，阿鴻會逐桌觀察再貼身傳授技巧，阿鴻開班授課以來，學員們大多都能捉到技巧。

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▲阿鴻在課堂上教導學員們，水泥工使用的工具，也可以變成畫具。（圖／記者陳詩璧攝）

家住新北市的阿鴻，今年43歲，從事水泥工28年，外公、爸爸到他一家三代都是水泥師傅，是傳統泥作世家。阿鴻從國中畢業開始到案場工作，當學徒時期，跟他同年齡的不到五個人。跟傳統水泥工不同，對創作有興趣的阿鴻，嘗試把水泥調出顏色，做一些變化，還跟其他水泥師傅合作，創作整面牆，大獲好評。

▲客戶喜歡阿鴻的創作，邀請他再來二創牆面。（圖／記者陳詩璧攝）

「停車場旁的舞蹈教室牆面當初就是我畫的，後來他們想改變風格，請我再來一次」 ，阿鴻說，客戶喜歡找他二次創作，就像採訪當天的作品，把灰、白底色加入黃，抺刀先上白色，加入一些線條後，再陸續上第二層的顏色做變化，大約半天時間，一面美式風格水泥鏝抹牆就完成了。

▲阿鴻師傅創作完和作品合照。（圖／記者陳詩璧攝）

近2年 ，在木匠阿彥邀約下，阿鴻開始開班授課，教學員畫水泥鏝抹無框畫，班班客滿，「到現 在還不太習慣講師的身份，上課前一天還要不斷告訴自己，我明天是老師」，阿鴻不習慣自己的身份從工匠師傅變講師，常要在教課前一天做心理建設，隔天的身份是講師。

▲▼水泥無框鏝抹畫課程上，阿鴻（藍衣者）指導學員們如何使用抹刀。（圖／記者陳詩璧攝）

這幾年，阿鴻還有很深的感觸是缺工潮，以及水泥師傅的薪水一直維持20年前的水平，薪水沒有漲過，導致身邊同年齡的工匠愈來愈少。「我記得當學徒的時期，跟我年紀相仿的不超過5個人」，阿鴻認為缺工是危機也是轉機，「在工匠師傅愈來愈少的情況下，能彰顯師傅的工藝技能和價值」。

▲阿鴻在創作時，海綿也是畫具之一。（圖／記者陳詩璧攝）

為了讓更多人了解水泥工的行業，阿鴻十年前成立個人部落格，並進一步拓展到臉書粉絲頁，目前粉絲追蹤數已超過5萬人，他把工作會遇到的大小事和工法po上網，讓有需要的網友和業主更能了解水泥工，未來，阿鴻會繼續做「土水師傅」，用他的方式傳承下去。

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