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社區恐有潛在感染者！台大醫籲篩檢站延長2週　揪桃機隱形傳播鏈

▲▼桃園機場P3停車場 防疫計程車 司機染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園機場排班的防疫計程車。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃機本土群聚疫情持續擴大，累計已8人染疫，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民直言，病毒不可能在沒有潛伏期的情況下互相傳染，推測可能是遭另一條「隱形感染源」傳染，建議「社區篩檢站要擺個2週左右比較安比較安全」，因為現在清潔工感染源未明，若開久一點，加上民眾願意自主採檢，才有望篩出潛在感染者。

指揮中心昨（5日）下午公布一名新增一名桃機清潔人員確診，為案17266，與先前3名個案搭乘同一班交通車，均坐在同車右後方前後排，有落實梅花座。在首名清潔人員（案17230）確診後，已被匡列採檢，但在1/3因喉嚨不是、乾咳自行到社區篩檢站採檢確診，Ct值16病毒量高。昨晚再公布增3人確診，目前個案感染源仍在調查中。

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根據指揮中心公佈資料，4名清潔人員案17230、案17238、案17239與案17266分別在1/1~1/3出現症狀，Ct值先高後低都屬剛感染。黃立民表示，從資料來看，4名個案發病時間接近，病毒不可能在沒有潛伏期的情況下互相傳染，推測可能是遭另一條「隱形感染源」傳染。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布桃園機場前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心提供）

而在群聚事件爆發後，指揮中心自1/4下午2時起至1/7下午5時止在桃園開設3天社區篩檢站，目前已篩檢400多人，而4名個案的密切接觸者採檢都是陰性。雖然如此，黃立民仍表示，「社區篩檢站要擺個2週左右比較安比較安全」，因為現在清潔工感染源未明，若開久一點，加上民眾願意自主採檢，才有望篩出潛在感染者。

至於1/4確診的防疫計程車司機，指揮中心已公布其於12/26、12/31曾載過2名確診者，分別從澳洲、美國入境，Ct值29.8、25病毒量不低，指揮中心也於1/5記者會上公布應變措施，基於全球都提升為高風險國，會再加發防水隔離衣給司機作為防護裝備，先前提供的口罩、N95、護目鏡、手套仍會持續提供。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布案17230確診個案關聯圖與匡列採檢結果。（圖／指揮中心提供）

對此，黃立民表示，其實給司機防水隔離衣只是多費工，因為病毒是透過接觸與飛沫傳染，隔離衣多了防水功能，阻絕病毒效果有限。

他另提到，防疫計程車司機被感染，「本來就是一件不應該的事情」，呼籲指揮中心應制定SOP，包括現在外界爭論的到底該不該幫忙搬行李，如果基於服務項目幫忙搬運，就應該列出搬完後應做的處置，像是要將手套、隔離衣換新後再上車，讓司機有所依循，如果不建議搬運，也要明確列出，讓司機有所依循，杜絕未來爭議發生。

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