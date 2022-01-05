補選將至台中警掃蕩賭博網站　驚見豪奢賭客下注超過3百萬

▲不論是查緝選舉賭盤或是保護立委補選選票，台中警方嚴陣以待，不容疏失。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第2選區立法委員補選9日投票，台中警方不但全力查緝選舉賭盤，還派員警24小時荷槍實彈在財政部大里印刷廠及周邊重兵警戒，保護選票安全，這次補選選舉人數29萬5958人，警方繃緊神經，防止不法情事發生，維護選舉公正性。

霧峰警分局全力掃蕩選舉賭盤及黑道幫派，避免選舉賭盤及暴力、恐嚇等不法手段介入補選投票作業，昨日查獲5件5人網路賭博案件，賭客以手機、電腦網路下注百家樂，每次下注約50元至1千元不等，其中陳姓賭客更是下注累積金額達3百多萬元，警詢問後依賭博罪嫌移送偵辦。

霧峰分局長李建興表示，目前雖然尚未查獲選舉賭盤相關案件，但仍會全力查緝賭博、暴力干擾選舉案件，絕不容許任何不法情事影響本次補選，並呼籲民眾踴躍檢舉選舉賭盤情資，共同維護立委補選乾淨選風。

此外，這次補選選舉人數有29萬5958人，選票印製在大里區的財政部印刷廠，台中警察局派出保安警察大隊及刑事警察大隊專責廠區內維安及蒐證，員警荷槍實彈24小時在印刷廠及周邊重兵警戒，負責印刷廠安全維護，對於所有進出人員及隨身物品一律檢查，務必達到「滴水不漏」的嚴密維安工作，以防範不法之徒趁機縱火滋事，或破壞印票工作進行。

台中市政府警察局副局長林國清強調，不論是選票的印製、保管到護送選票等，每一個環節絕不能輕忽，警方已做好全盤準備，絕不容許任何危安事故的發生，確保立委補選在最平和、最安全的環境下圓滿完成。