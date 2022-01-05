逛IKEA驚問「有賣防爆拆彈服？」　網激推是冬季神物：超需要

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日逛IKEA，瞥到某件謎樣商品時，下意識驚呼「怎麼有賣防爆拆彈服？」後來細看才發現，原來是誤會一場，事實上這款冬季神物，去年推出時就引起轟動，還一度成為迷因圖，而許多網友也心動想買，紛紛表示「我超需要」、「就是為我設計的」。

網友昨在爆廢公社提到，下午逛IKEA時，想說怎麼會賣「防爆拆彈服」，結果是居家耍廢服，而且前面口袋還能放零食和遙控器。

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其實，這是IKEA去年1月推出的「Faltmal可穿式枕頭」，以機能的尼龍材質打造，原本狀態是一顆正常的墨綠色抱枕，不過拉鍊拉開後，就能看到袖子，穿上身瞬間成為超保暖神物。

▲Faltmal可穿式枕頭。（圖／翻攝自爆廢公社）

不僅如此，這個「可以穿的枕頭」是防水設計，就像長羽絨外套一樣，表面還附有網狀夾層，可放置東西，CP值相當高，當初就賣到大缺貨，也被拿來弄成迷因圖。

對此，不少人蠢蠢欲動，笑喊「這個！廢出新高度」、「有這一件，躲在山上沒人找得到XD」、「我們都要一件」、「可以買一件來穿」、「上面好像有寫你的名字」、「出去流浪時可能會用到」、「已下單」、「好實用好想要」、「這個完全適合我先森！買！當新年禮物」。