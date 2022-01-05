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矽谷人妻遭背叛！小三辣照曝光　偷吃男無視「母親入塔」溪頭幽會

A小姐和丈夫都是美國名校博士出身，在矽谷工作、置產，結婚21年育有3子，外人眼中的人生勝利組卻因為第3者介入鬧離婚。（圖／宋岱融攝）。

▲A小姐和丈夫都是美國名校博士出身，在矽谷工作、置產，結婚21年育有3子，外人眼中的人生勝利組卻因為第3者介入鬧離婚。（圖／CTWANT提供，下同）。

圖、文／CTWANT

台灣女學霸A小姐和丈夫赴美進修念書認識、結婚，且順利在矽谷就職，是令人稱羨的高學歷人生勝利組，卻因為小三介入，婚姻出現危機，甚至遭到家暴。正宮A小姐母親得知後，砲轟女婿偷吃太誇張，每次回台都要幽會小三，「連他媽媽骨灰入塔，只留我女兒和孩子們在現場三跪九叩，自己和小三到溪頭過夜逍遙！」

A母回憶，女兒從小天資聰穎、過目不忘，是3個小孩中唸書唸得最好的，「她從約翰霍普金斯畢業時，還是3個上台領獎人中，唯一一個台灣人」，為了栽培孩子，雖然家境小康但夫妻倆「賣皮當骨」籌學費在所不惜。而A小姐果然不負期待，一路取得約翰霍普金斯博士、亞歷桑那大學博士後研究員的高學歷。

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在美念書時女兒和女婿認識相戀，2000年返台結婚，接受親友祝福後小倆口又返美生活。漸漸的，小夫妻生活步入穩定，孩子依序出生也在矽谷住宅區置產買房，丈夫負責房貸，A小姐則是統包其他開銷包括孩子們的教育費用，「女婿很摳門，1個錢打24個結，連1件小孩衣服都沒買過。」A母一切看在眼中，只能搖頭。

今年9月女婿爆出有婚外情後，A母才恍然大悟，近幾年女兒全家回台時，總是不見女婿身影，女兒都以「他在忙」等語回答，其實他是跑去和人在台灣的小三幽會。

A小姐找丈夫對質外遇問題，2人爭搶手機時丈夫對她勒脖抓臉，小孩嚇得打電話報警。（示意圖／繪圖組）。

▲A小姐找丈夫對質外遇問題，2人爭搶手機時丈夫對她勒脖抓臉，小孩嚇得打電話報警。（示意圖／繪圖組）

A母說，算算時間，最離譜的是親家母過世時，女婿領著全家從美回台奔母喪，但入塔時身為兒子的他竟不在場，「女婿和那女的到溪頭過夜，還住小木屋」。想到女兒為了夫家心願辛苦求子，工作賺錢撫養3個小孩，「我把女兒培養到約翰霍普金斯大學博士，居然被這樣糟蹋，我怎能甘願？」

另外A小姐遭家暴，丈夫進警局後交保，一出來馬上拿著行李搬離住處，打算離婚，完全沒有悔過或挽回婚姻的打算，A小姐家人得知後覺得實在離譜，其中一位曾擔任婦女協會理事長的長輩知曉後，痛批「欺人太甚！」如今全家人都站出來挺A小姐，打算對在台灣的小三提告，討回公道。

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