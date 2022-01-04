高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

記者魏有德／綜合報導

大陸G18榮烏高速天津段昨（3）日出現一隻狂奔的鴕鳥，由於這隻鴕鳥顯然受到驚嚇，奔跑過程中左右搖晃不斷「變換車道」，路過車輛只好放慢速度閃避，以防不慎撞上牠，造成交通事故。據了解，這隻鴕鳥是在車主運輸過程中不慎掉出車外，經高速公路管理人員處理，鴕鳥沒有受傷，車主也已將其領回。

▲大陸G18榮烏高速天津段上出現一隻狂奔的鴕鳥，造成路過駕駛一陣騷動。（圖／翻攝極目新聞）

影片在微博傳開後，不少網友被鴕鳥跑步的姿勢圈粉，部分網友開玩笑地留言，「沒素質，來回變道」；「可真是健步如飛啊！」；「過往的司機不是一身冷汗就是一臉懵逼」；「跑步姿勢好妖嬈啊」；「搖屁股可可愛愛」。

▲電影《老炮兒》中的鴕鳥狂奔場景。（圖／翻攝電影頭條企鵝號）

也有網友在留言處提到馮小剛主演的電影《老炮兒》，也曾出現過類似鴕鳥狂奔的場景。在電影《老炮兒》中，馮小剛飾演的六爺準備單刀赴會時，一旁突然出現一隻鴕鳥在街道上狂奔，六爺還藉著對鴕鳥高喊的，「快點跑，別再讓人給逮著了。」暗喻自己掙脫牢籠的束縛，反映出小人物對社會的念想。

▲鴕鳥搖搖晃晃地奔跑姿勢相當逗趣，受驚嚇的狀態也讓網友感到憐惜。（圖／翻攝微博）

雖然在天津高速公路段上奔跑的鴕鳥不如電影中的鴕鳥灑脫，反而是因為受到驚嚇而狂奔，不少網友也對牠感到憐惜，即便是跑步姿勢逗趣可愛，但也替這隻在高速公路上奔跑的鴕鳥捏上一把冷汗。最終，在道路管理人員的協助下，高速公路上狂奔的鴕鳥被主人接回，身上也沒有受到傷害，整起事件也算圓滿落幕。