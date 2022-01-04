　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

記者魏有德／綜合報導

大陸G18榮烏高速天津段昨（3）日出現一隻狂奔的鴕鳥，由於這隻鴕鳥顯然受到驚嚇，奔跑過程中左右搖晃不斷「變換車道」，路過車輛只好放慢速度閃避，以防不慎撞上牠，造成交通事故。據了解，這隻鴕鳥是在車主運輸過程中不慎掉出車外，經高速公路管理人員處理，鴕鳥沒有受傷，車主也已將其領回。

▲大陸G18榮烏高速天津段上出現一隻狂奔的鴕鳥，造成路過駕駛一陣騷動。（圖／翻攝微博）

▲大陸G18榮烏高速天津段上出現一隻狂奔的鴕鳥，造成路過駕駛一陣騷動。（圖／翻攝極目新聞）

影片在微博傳開後，不少網友被鴕鳥跑步的姿勢圈粉，部分網友開玩笑地留言，「沒素質，來回變道」；「可真是健步如飛啊！」；「過往的司機不是一身冷汗就是一臉懵逼」；「跑步姿勢好妖嬈啊」；「搖屁股可可愛愛」。

▲電影《老炮兒》中的鴕鳥狂奔場景。（圖／翻攝電影頭條企鵝號）

▲電影《老炮兒》中的鴕鳥狂奔場景。（圖／翻攝電影頭條企鵝號）

也有網友在留言處提到馮小剛主演的電影《老炮兒》，也曾出現過類似鴕鳥狂奔的場景。在電影《老炮兒》中，馮小剛飾演的六爺準備單刀赴會時，一旁突然出現一隻鴕鳥在街道上狂奔，六爺還藉著對鴕鳥高喊的，「快點跑，別再讓人給逮著了。」暗喻自己掙脫牢籠的束縛，反映出小人物對社會的念想。

▲大陸G18榮烏高速天津段上出現一隻狂奔的鴕鳥，造成路過駕駛一陣騷動。（圖／翻攝微博）

▲鴕鳥搖搖晃晃地奔跑姿勢相當逗趣，受驚嚇的狀態也讓網友感到憐惜。（圖／翻攝微博）

雖然在天津高速公路段上奔跑的鴕鳥不如電影中的鴕鳥灑脫，反而是因為受到驚嚇而狂奔，不少網友也對牠感到憐惜，即便是跑步姿勢逗趣可愛，但也替這隻在高速公路上奔跑的鴕鳥捏上一把冷汗。最終，在道路管理人員的協助下，高速公路上狂奔的鴕鳥被主人接回，身上也沒有受到傷害，整起事件也算圓滿落幕。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／震撼彈　胡金龍回來了！統一獅宣布簽下
苦苓沒罹肝癌首發聲　曝真相「3病纏身」每天都想死
臥龍洞古道離奇3屍案　高大成說話了：注意繩子
桃機成立前進指揮所！　陳時中再派王必勝出馬
Yumi傳給王力宏「關鍵訊息完整」曝光！　曖昧打招呼
Toyz才剛放出來　丁特槓統神開新副本！再掀電競慈父聖戰
強烈冷氣團又要來了！　急凍時程出爐
獨／春節客運擬85折優惠！　業者：預售買貴可退差價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國「擺攤賣便當養家」現況曝

高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

河南單日檢出19例無症狀感染者　鄭州水災後面臨第3波疫情考驗

恆大今午恢復港股交易…稱和債權人積極溝通：努力化解風險

維護國安競爭力　邱太三：持續檢視機敏科技及智財權法令是否齊備

50隻獼猴下山集結村民家　「達達達」腳步聲屋頂跑過嚇壞屋主

大陸南極科考隊「嚴禁串門」防疫　各站封路立警示牌限制活動範圍

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

上廁所遭男友丟包休息站2小時！妙齡女哭訴：差點就暈倒了

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國「擺攤賣便當養家」現況曝

高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

河南單日檢出19例無症狀感染者　鄭州水災後面臨第3波疫情考驗

恆大今午恢復港股交易…稱和債權人積極溝通：努力化解風險

維護國安競爭力　邱太三：持續檢視機敏科技及智財權法令是否齊備

50隻獼猴下山集結村民家　「達達達」腳步聲屋頂跑過嚇壞屋主

大陸南極科考隊「嚴禁串門」防疫　各站封路立警示牌限制活動範圍

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

上廁所遭男友丟包休息站2小時！妙齡女哭訴：差點就暈倒了

「現在放棄，等於比賽提前結束」　回顧《灌籃高手》青春金句悟懂人生

《驚聲尖叫》血腥燒腦列限制級！「3大經典角色」回歸聯手新世代

43歲徐懷鈺「神凍齡模樣」曝光　一現身全場嚇：才28歲吧？

真的回來了！胡金龍轉戰統一獅　球團證實簽下一年約

兩年沒出國！全聯先生開店復刻好味道　笑認創業「為了口腹之慾」

華航2機師遭「突破性感染」　民航局研判：應在美國染疫

擔心鈔票沾新冠！她微波加熱消毒飄焦味　打開驚見9萬塊化成灰哭了

研究：新冠康復後「抗體濃度提高」誤攻擊人體器官　恐怖後果曝光

柯媽當顏寬恒面怒譙「豪洨白賊話」！四叉貓為1句話鞠躬：十分抱歉

快訊／台大又傳墜樓意外！1學生墜活動中心3樓平台搶救中

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

帶貨女王吞60億罰款　商品掉價8成！網轟：被割韭菜

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

中家教法生效　教小孩須符5要求

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

大陸日增再破百108+21　寧波一織廠爆群聚

被責令拆除海花島39棟樓！恆大：已投入超3千億

17歲兄亂倫硬上15歲妹　害懷孕22周

怪老頭與死人同住30年：人比鬼可怕

遭男友丟包休息站！妙齡女哭訴：差點就暈倒

封城月經來沒衛生棉！她求官方幫買被放生

女護士溫柔哄睡1歲確診寶寶 雙手緊抱維持半小時「怕吵醒他」

虎年首日半路遇野生老虎！她隔天驚遇另一隻

更多熱門

相關新聞

進隧道像賭博他問為何不能換車道

進隧道像賭博他問為何不能換車道

眾所皆知，行駛在高速公路的隧道時，是無法視情況任意變換車道的，否則有可能會被開罰3000元以上、6000元以下的罰鍰，有一名網友在PTT上發問，表示為何在高速公路上都可以任意地變換車道，但每次一到隧道卻禁止了，讓他感覺每次進隧道前都很像賭博，貼文一出引發網友討論。

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄

快速道路「賣高麗菜1袋100」　真相曝光網讚翻

快速道路「賣高麗菜1袋100」　真相曝光網讚翻

日月潭請靠右　埔里警推元旦連假順暢通關密語

日月潭請靠右　埔里警推元旦連假順暢通關密語

司機酒駕「撞死3姊弟」！家人慟：生命破碎了

司機酒駕「撞死3姊弟」！家人慟：生命破碎了

關鍵字：

高速公路鴕鳥老炮兒馮小剛高速

讀者迴響

熱門新聞

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面