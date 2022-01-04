關西豆花伯元旦遭痛毆鼻樑斷裂　奧客辯「有怪怪的味道」

▲新竹縣1名羅姓豆花販，元旦上午遭到黃姓男子痛毆，隨後在友人陪同下到警局報案。（圖／翻攝臉書《關西人》，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

在新竹縣關西鎮長期擺攤的「豆花伯」，1月1日上午在關西戶政事務所前做生意時，竟遭1名36歲的黃姓男子毆打，導致豆花伯頭部、眼角多處瘀傷，連鼻樑都被打斷；警方隨後將施暴的黃男追查到案，黃男竟辯稱是因為豆花有怪味才會打他，警方詢後將黃男依法移送偵辦。

據豆花伯家人PO文表示，元旦當天上午10時許，羅男像往常一樣到關西鎮上擺攤做生意；突然出現1名黃姓男子，不分青紅皂白就是一頓痛毆，羅男當場倒地不起，造成他頭部嚴重受傷，雙眼還腫成熊貓一樣，最慘的是鼻樑還因此斷裂。氣得家人直呼「這到底是什麼社會！」

友人隨即帶著羅男到警局報案，警方也通知黃男到案說明。黃男向警方辯稱，自己是因為日前向羅男購買豆花回家品嚐，不料豆花有怪怪的味道，才會在他出來擺攤時上前教訓；但許多民眾看見黃男不但拳打腳踢，還帶著刀棍出現，也讓人看得非常害怕。

據了解，黃男脾氣非常不好，有多次與他人口角衝突及到人家中破壞物品，黃男到案後也坦承犯行，全案依傷害罪移送新竹地檢署偵辦，警方也呼籲，民眾若發生類似狀況，可立即撥打110報案專線，尋求警方協助。

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