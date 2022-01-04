農曆春節賞花！北投三層崎紫色浪漫噴發　參加開幕抽Apple Watch

▲三層崎公園花海為「花IN台北」系列花展之一。（圖／台北市工務局公園處提供，下同）

記者袁茵／台北報導

今年101大樓的跨年倒數煙火美不勝收，北投三層崎公園內的1萬6000株紫色薰衣草即將全數盛開綻放，與天空的燦爛火花相比，毫不遜色。台北市工務局公園處表示，令人陶醉的紫色浪漫瞬間從三層崎公園山坡一傾而下，美景值得民眾朝聖，歡迎大家到訪。

北市工務局公園處長黃淑如4日表示，2021年的三層崎花海廣受市民好評，今年特別加碼為兩期花海，除了延長花期以滿足期待，第二期花海更跨過跨年、農曆春節2個重要的節日，在工作人員辛勤趕工之下，不畏連日的低溫濕雨，於近日完成第二期換花工程。

黃淑如說明，紫色在東方代表祥瑞，薰衣草在西方的花語表示純淨，公園處趕在跨年前夕，利用三層崎花海獻給民眾這個特別的新年祝福，期待揮別去年的疫情陰霾，展望更美好的未來。

而公園處陽明所主任林晁嘉提及，三層崎公園花海為「花IN台北」系列花展之一，公園處特別於1月20日舉辦賞花起跑活動，搭配網路推廣，參與者都有機會抽到Apple Watch等好禮。活動開幕當日，三層崎花海將成為最美麗的舞台，並邀請在地團體進行活動表演，屆時歡迎大家前來，一起用花香、笑顏、熱情，讓這座城市變得更美麗。