清潔人員突破性感染！桃機近7百運將急召回採檢　化學兵進駐清消

記者陳韻如／桃園報導

桃機清潔包商一名女清潔人員確診，指揮中心3日晚間公布此案為本土病例，且其Ct值僅11，代表其傳染力極高。對此，指揮中心徹夜擴大採檢，直到4日上午緊急召回600多名防疫計程車司機進行採檢，另也加派化學兵前往桃機消毒。

▲ 化學兵進駐桃機清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



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指揮中心表示，個案於今年1/2出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。桃園市政府衛生局即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀兩校，分別預防性停課一天，並立即針對6名家人，已於今晚完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，目前檢驗結果確認均為陰性。

由於該個案工作場域為機場停車場，加上其Ct值11，傳染力相當高，桃機接獲消息後立即全面消毒，而指揮中心也擴大匡列，除召回近7百名防疫計程車司機進行採檢，並規定未採檢前的司機禁止載客，完成採檢才能載客，而因個案曾連續兩日到忠貞市場擺攤，衛生局也將針對市場擴大疫調、匡列。

對此，桃機公司表示，桃機目前以每天定期消毒，除了每小時的例行消毒之外，下午4時也會固定深度清消，3日接獲消息之後，整個機場也徹底大消毒，而化學兵也將在4日前往全面清消。