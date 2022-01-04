《華燈》穿越時空劇照曝　他揪這幕有錯：那時還沒出現吧？

記者陳俊宏／綜合報導

Netflix懸疑台劇《華燈初上》第二季熱播中，不過，律師林智群點出劇中一幕，讓網友笑說「不要太認真啦..專心等第三部吧。」有人則發現，劇照還出現「穿越時空的飲料」。

林智群3日在臉書說，「《華燈初上》那個毒販開車經過的海邊公路，在民國88年（應為1988年）時還沒出現吧？我們那時候去萬里只能走山路。」

▼有網友發現，劇照出現「穿越時空的飲料了」（紅圈處）。（點圖可放大／Netflix、百聿數碼提供）

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許多網友留言，「你太認真了」、「不要太認真啦..專心等第三部吧」、「你知道的太多了」、「只想知道到底誰是兇手」。還有人發現，劇照出現「穿越時空的飲料」。

《華燈初上》以1980年代台北條通文化為故事舞台，共有三季、每季有8集，目前第二季熱播中。台大政治系教授王業立近日也在臉書發文談該劇，他表示，第一集就出現「土石流」名詞，其實「土石流」起源於1990年歐菲莉颱風災後，由日本專家引進台灣，「但『土石流』一詞在台灣廣為人知，卻是在1996年重創新中橫的賀伯颱風事件。」

王業立追劇追到16集，又聽到台詞出現「打拋豬」，他說，「這道著名的泰國料理，在台灣廣為人知，應該也是21世紀以後的事情了。原來是穿越劇，我果然不適合追劇。」

▼林智群發文。（圖／翻攝林智群臉書）



▼王業立發文。（圖／翻攝王業立臉書）



▼《華燈初上》第二季熱播中。（圖／翻攝「華燈初上」臉書）

▼誰是《華燈》兇手？引發熱烈討論。（圖／翻攝「華燈初上」臉書）

