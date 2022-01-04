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社會 社會焦點 保障人權

律師辦公室「連結」辣人妻　摩鐵再戰2次下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓律師2016年4月間與前來諮詢的葛姓人妻在辦公室發生1次性行為，2個月後又相約前往摩鐵幽會，結果挨告，但事後達成和解並獲得撤回告訴。不過，律師公會仍以曾男違反律師法移付懲戒，律師懲戒覆審委員會認為他的行為損及律師尊嚴，決議停止執行職務3個月。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲曾男與葛女第一次見面就發生性行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

起訴書中指出，已婚的葛女2016年4月16日晚間找上曾男進行法律諮詢，兩人初次見面卻在律師辦公室內發生性行為。然而，曾男雖然在9天後才知曉葛女為有夫之婦，仍於同年6月、9月相約一起到摩鐵幽會，直到2017年3月間被女方的丈夫發現，事情才露餡。

對於上述指控，葛女僅坦承曾去過摩鐵一次；曾男則說出3套說詞，他先是辯稱發生性行為時不知道葛女已婚，接著改口是在2016年5月間才知曉，然後又改稱是同年4月底知道的，而且當年6月葛女聲稱懷孕，他要求拿掉小孩並離婚才能繼續交往。

不過，檢方調閱兩人的LINE對話內容，發現曾男在2016年4月曾傳送「結婚了怎麼還會喜歡我」、「但是妳的已婚身分真的是個棘手難題」等文字訊息，可見他此時已經知曉葛女已婚的身分。

▲桃園市1名人夫工作不穩定還染上毒癮，妻子常遭醉夫毆打，日前還還被強逼上床，妻子不堪長期被騷擾受苦訴請離婚卻遭恐嚇。（圖／達志／示意圖）

▲葛女的丈夫得知妻子還沒離婚就出軌，氣得對曾男提告。

葛女的丈夫在2017年3月間離婚，並對曾男提告妨害家庭，後來雙方達成和解，民事、刑事部分皆撤告。但律師公會認為曾男的行為失檢，仍以違反律師法移付懲戒，台灣律師懲戒委員決議處分停止執行職務6月。

曾男覺得懲戒過重請求覆審。律師懲戒覆審委員會審酌後認為，曾男的行為雖然損及律師尊嚴，但他已與當事人達成民事、刑事和解，也依約支付賠償金，犯後未曾卸責，停職6個月的確會影響生計，於是決議改為停止職務3個月。

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