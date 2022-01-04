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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國泰航空貨運航班停飛一周讓航空貨運運價撐在高點　月中估再漲一波

▲國泰航空承諾於2030年採用10%可持續航空燃油。（圖／業者提供）

▲國泰航空因香港檢疫要求，停飛所有長途貨運與只載貨的客機航班一周。（圖／國泰航空提供）

記者張佩芬／台北報導

國泰航空因為香港政府對機組人員的檢疫要求，上個月31日到本月6日，停飛所有長途貨運航班一周，這項措施除了造成香港生鮮食品等物價上漲，也讓整個航空貨運市場運價未受新年假期影響，持續撐在高檔；由於元月底就是農曆年，緊接著就是年前出貨高峰，業者估台灣運往美國貨品運價，本月中還會漲一波。

目前台灣運往美國貨載每公斤運價多數都在新台幣600元以上，市場出現特別現象，美西線運價高過美東線。攬貨業者指出，台灣運往紐約的貨載主要是消費品，消費品很難承擔高昂的航空貨運運價，加上美東塞港情況比美西好很多，託運人還是儘量以海運運送貨載，因此造成美東運價低於美西的狀況。

現在一般貨不要求馬上走(MUST GO)，運美西每公斤新台幣600元，馬上走就要680-700元，運美東一般貨580元，馬上走約650元。

就城市來說，飛芝加哥航班最充足，華航一周飛到26班，長榮也有派全貨機在飛，飛舊金山艙位最缺，因為只有華航派全貨機飛，長榮與美國聯合航空都是以客機載貨，艙位有限。

國泰航空因為香港貨機機組人員的檢疫要求進一步收緊，國泰貨運暫停所有跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅德和杜拜的貨運航班，以及只載貨的客機航班。

香港衛生防護中心要求機組員檢疫期由3天延長為7天，並需在貨機實施閉環式操作。由於Omicron變種病毒在全球肆虐，香港要求原本屬免檢疫群組的機組人員，在抵港後需入住檢疫酒店隔離3日。

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